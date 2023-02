Bắt giữ 2 phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hải Dương

Các nghi phạm bị điều tra vai trò liên quan đến vụ việc có dấu hiệu nhận hối lộ của một số cá nhân tại Trung tâm đăng kiểm cơ giới 34-05D.

Các bị can Quyền Anh (trái) và Toàn.

Gần một tuần sau khi khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D ở TP Hải Dương, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ 2 phó giám đốc cơ sở đăng kiểm này. Họ gồm các nghi phạm Bùi Trọng Quyền Anh và Hà Văn Toàn.

Ngoài ra, cơ quan công an thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 2 các ông Phạm Văn Năng (Giám đốc Công ty TNHH Thiên An) và Nguyễn Văn Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Ôtô Alpha).

Động thái tố tụng nêu trên nhằm phục vụ quá trình điều tra dấu hiệu nhận hối lộ của một số cá nhân tại Trung tâm đăng kiểm cơ giới 34-05D. Nhà chức trách cáo buộc từ tháng 5/2022, Phạm Văn Năng đã thông đồng với lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D để nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới trong và ngoài tỉnh. Còn Nguyễn Văn Phúc "bắt tay" với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm lập khống hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới.

Công an khám xét Trung tâm đăng kiểm 34-05D. Ảnh: CA Hải Dương.

Cảnh sát còn xác định một số cá nhân tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D có dấu hiệu nhận hối lộ để cấp phép hoán cải xe cơ giới trái quy định cho nhiều phương tiện.

Cũng trong ngày 14/2, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quý Khánh (Giám đốc 2 cơ sở đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, gồm 37-01S ở TP Vinh và 37-02S ở thị xã Thái Hòa) về tội Nhận hối lộ.

Công an Nghệ An cũng khởi tố, bắt tạm giam 2 phó giám đốc, 5 trưởng các phòng kiểm định nghiệp vụ, 3 nhân viên đăng kiểm của hai trung tâm về cùng tội danh. Ngoài ra, 3 người khác bị điều tra về hành vi Môi giới hối lộ.

Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022. Tại họp báo Chính phủ ngày 2/2, đại diện Bộ Công an cho biết công an các địa phương đã khám xét trên 33 trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương, khởi tố hơn 250 bị can về 4 tội danh. Trong các bị can có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Đầu tháng 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã bổ sung vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.