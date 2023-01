Bắt giam vợ chồng xịt hơi cay cướp tiệm vàng

Cặp vợ chồng trẻ giả vờ vào hỏi mua vàng, sau đó dùng bình xịt hơi cay tấn công chủ tiệm để cướp tài sản.

Ngày 17/1, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Thoa (22 tuổi, cùng ở TP Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, chiều 4/1, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ Công an thị trấn Mỹ Luông về việc vừa xảy vụ cướp tại tiệm vàng Kim Chi.

Đỗ Duy Khánh và vợ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Đôi nam nữ (sau này xác định là Khánh và Thoa) giả vờ mua vàng, sau đó cướp dây chuyền vàng trọng lượng 3 chỉ, mặt dây chuyền vàng trọng lượng chỉ và vòng đeo tay vàng trọng lượng 2 chỉ, tổng trị giá trên 32 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, truy bắt nhanh thủ phạm. Đến 16h cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Khánh và vợ, khi cả đang lẩn trốn tại vườn xoài ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Khánh và Thoa khai nhận đã giả vờ vào tiệm mua vàng để cướp. Chủ tiệm đưa cho Thoa xem. Thoa kêu chủ tiệm tính tiền, Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt chủ tiệm vàng để Thoa lấy số vàng trên, sau đó tẩu thoát.