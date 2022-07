Bắt giam tài xế ôtô tải gây tai nạn làm 3 người chết

Cơ quan chức năng xác định tài xế Đỗ Tiến Điệp có nồng độ cồn trong máu, chở hàng quá tải và điều khiển xe không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Đỗ Tiến Điệp (28 tuổi, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đỗ Tiến Tiệp là tài xế điều khiển ôtô tải biển số Vũng Tàu gây tai nạn làm 3 người tử vong, 8 người bị thương.

Đại diện Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo điều tra, khắc phục vụ việc. Ảnh: M. Hùng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh, khoảng 23h ngày 11/7, Đỗ Tiến Điệp điều khiển ôtô tải chở hàng trái cây chạy trên quốc lộ 1, hướng nam bắc. Trên xe còn có Nguyễn Văn Đức (32 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (cùng ngụ huyện Hải Hậu).

Khi đến đoạn thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, xe do Đỗ Tiến Điệp lái đã đâm vào phía sau ôtô khách biển số Hà Nội (hãng xe Mai Linh) do Phạm Xuân Cang (51 tuổi, ngụ huyện Vạn Ninh) chạy cùng chiều, chở theo 41 hành khách.

Cú tông làm 3 người tử vong tại chỗ là Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Tuấn (ngồi trên ôtô tải), một người trên xe khách là bà Lê Thị Xuân Hương (60 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 8 người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra xác định tài xế ôtô tải Đỗ Tiên Điệp có nồng độ cồn trong máu. Đồng thời, ôtô tải chở hàng quá tải trọng cho phép tại thời điểm xảy ra tai nạn.