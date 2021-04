Bắt giám đốc công ty liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu giả

Giám đốc Công ty nhiên liệu Phúc Lâm bị cáo buộc liên quan đến đường dây xăng dầu giả vừa bị Công an Đồng Nai triệt phá.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trần Huy Lập (61 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm) về tội Buôn lậu.

Ông Lập bị bắt trong bối cảnh Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu xăng dầu giả.

Công an khám xét Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm. Ảnh: T.L.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Phúc Lâm.

Theo cảnh sát, Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm có 6 cổ đông, đăng ký hoạt động lần đầu ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/6/2020. Công ty này do Lập làm tổng giám đốc, đặt trụ sở tại 60A đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM, với vốn đầu tư 153 tỷ đồng .

Trước đó, Công an Đồng Nai đã lập chuyên án 920G, triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Đêm 6/2, cảnh sát đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng ...

Đường dây này bị cáo buộc cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường.

Cơ quan điều tra cho biết kết quả giám định các mẫu nhiên liệu thu được đều là xăng giả.