Bắt giam 2 bị can vụ 41 người thoát khỏi casino ở Campuchia

Liên quan đến vụ 41 người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can có liên quan.

Ngày 22/8, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng An ninh điều tra đã phối hợp cùng Công an huyện An Phú nhanh chóng xác định, trong 40 người trốn khỏi Casino bên Campuchia bơi qua sống về Việt Nam, Lệ cùng Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Lê và Danh tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Anh.



Lệ khai nhận khoảng tháng 5, người đàn ông không rõ lai lịch đã rủ người phụ nữ này tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Lệ sau đó rủ Danh cùng tham gia đưa khách đến bến sông phía bờ Việt Nam để đưa sang Campuchia. Theo thỏa thuận, nếu đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người.

Như Zing đã thông tin, trong 42 người cố gắng thoát khỏi casino, 40 người đã vào Việt Nam an toàn, một trường hợp tử vong khi bơi qua sông (đã tìm thấy thi thể), người còn lại bị bảo vệ sòng bạc ở Campuchia giữ lại.

Theo các nạn nhân, do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc với mức lương 700- 1.000 USD /tháng, họ vượt biên trái phép sang Campuchia.

Khi phải làm việc quá thời gian quy định, không được trả lương, bị đối xử thậm tệ, những người này bàn bạc cách vượt biên giới về Việt Nam. Đoạn video lan truyền trên mạng đã ghi lại cảnh 42 người xô xát với bảo vệ sòng bạc để tháo chạy hôm 18/8.

Sau khi lấy lời khai 40 người (35 nam và 5 nữ) từ casino Rich World, Campuchia, bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam, Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vai trò những người đưa lao động vượt biên trái phép.