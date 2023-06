Bắt được trùm giang hồ Thảo 'lụi'

Nhiều lực lượng của Bộ Công an, Công an Bình Thuận phối hợp với Công an TP.HCM vây bắt được trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo sau 2 ngày bỏ trốn.

Sáng 6/6, Cục cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt được Nguyễn Văn Thảo (60 tuổi, Thảo “lụi”, ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) sau 2 ngày truy tìm. Chiều 3/6, Cục C02 phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà Thảo “lụi”, nhưng người này nhanh chân tẩu thoát. Việc khám xét nằm trong chuyên án của Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm của công dân, liên quan đến việc hủy hoại tài sản tại một dự án ở TP Phan Thiết. Cảnh sát khám xét nhà Thảo "lụi" hôm 3/6. Ảnh: Thanh Thanh. Ngay sau đó, C02 tăng cường lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Thuận lần theo dấu vết của Thảo “lụi” và phát hiện nghi phạm này trốn vào TP.HCM. Nhiều lực lượng gồm C02, Công an tỉnh Bình Thuận sau đó phối hợp với Công an TP.HCM vây bắt nghi can. Đến 16h45 ngày 5/6, cảnh sát bắt được Nguyễn Văn Thảo và di lý nghi phạm này về Bình Thuận ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra. Nguyễn Văn Thảo bị tố cáo liên quan đến nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, bao chiếm đất đai trái phép và đứng đầu băng nhóm bảo kê trong các hoạt động mua bán bất động sản tại tỉnh Bình Thuận. Ngoài việc bị điều tra theo đơn tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản, Thảo và đàn em còn liên quan đến đường dây mua bán chất ma túy mà Công an tỉnh Bình Thuận vừa lập chuyên án triệt phá. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác… Truy nã nghi phạm sát hại 3 người ở Khánh Hòa Cơ quan CSĐT truy nã Phan Danh Hưng về tội giết người. Nghi can được xác định gây ra thảm án 3 mạng người ở huyện Diên Khánh. Khách sạn view đẹp ở Nha Trang kín phòng trước ngày khai hội Festival Một ngày trước khi Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 khai mạc, khách sạn có view đẹp tại phố biển đạt công suất phòng tương đối cao, có nơi kín phòng trước đó vài ngày.