Bắt được 2 nghi phạm cướp xe máy của nữ lao công

Trưa 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã bắt giữ Bùi Quý Dương (18 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là 2 nghi phạm tham gia vụ cướp xe máy của chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) rạng sáng 3/8.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 nghi phạm còn lại để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ với Zing trước thông tin công an bắt được 2 nghi phạm, nữ lao công cho rằng cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm, đủ tính răn đe để họ không tái diễn hành động tương tự trong tương lai. "Nếu không nghiêm, nhiều người khác cũng có thể trở thành nạn nhân của những hành động nguy hiểm này", chị Trâm nói.

Nạn nhân chia sẻ nếu nhóm thanh niên thực sự ăn năn hối lỗi và muốn khắc phục hậu quả, tôi mong pháp luật khoan hồng để họ sớm làm lại cuộc đời.

Trước đó, khoảng 3h24 ngày 3/8, chị Trâm đi làm đêm thì bị nhóm 4 thanh niên đi 2 xe máy chặn đường tại khu vực ngõ 223 Đại Mỗ.

Những người này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nữ lao công xuống xe. Một thanh niên cầm hung khí dí vào người chị Trâm, yêu cầu giao lại chìa khóa. Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, nhóm cướp khởi động xe rồi phóng đi.

Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã huy động hơn 100 cán bộ công an quyết liệt rà soát, truy tìm nhóm nghi phạm để xử lý.

Ngày 4/8, chị Trâm được các "mạnh thường quân" tặng 5 xe máy. Chị cho biết sẽ giữ lại 2 chiếc (một chiếc do Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tặng và chiếc còn lại do một cán bộ Bộ Công an tặng). Hai xe máy khác chị Trâm đã tặng cho 2 đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn của công ty để họ có phương tiện đi làm.

Chiếc còn lại, nữ lao công cho biết đang để ở công ty, khi nào gặp người có hoàn cảnh thực sự khó khăn, cần giúp đỡ, chị sẽ trao tặng lại cho họ.