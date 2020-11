Bất động sản TP.HCM nóng lên dịp cận Tết

Quý IV được đánh giá là thời điểm nở rộ và sôi động nhất của thị trường bất động sản khi các chủ đầu tư công bố dự án mới và đẩy mạnh hoạt động bán hàng.

Sau một thời gian dài bị "nén" do tác động của dịch Covid-19 và những nút thắt về mặt pháp lý, một loạt chủ đầu tư đang dồn sức và tăng tốc trong giai đoạn cuối năm với các dự án nhà ở tại TP.HCM và khu vực vùng ven.

Cuối năm 2020, thị trường bất động sản quận 2 trở nên sôi động với nhiều dự án mới ra mắt và các sản phẩm giai đoạn sau của các dự án đang phát triển. Đơn cử như dự án Lumiere Riverside của Masterise Homes tại phường An Phú, mặt tiền trục Xa Lộ Hà Nội với quy mô khoảng 1.000 căn hộ. Giá bán dự kiến của dự án khoảng 5.000 USD /m2.

Tại khu vực Thủ Thiêm, dự án The River Thủ Thiêm của Refico và Metropole Thủ Thiêm của SonKim Land đang đẩy nhanh các sản phẩm cuối cùng trong rổ hàng.

Giai đoạn chạy nước rút

Các chủ đầu tư khác như Địa ốc Minh Thông với 2 dự án Precia, D'Lusso Emerald trên đường Nguyễn Thị Định, cách đại lộ Mai Chí Thọ khoảng hơn 400 m cũng đang trong quá trình thi công gấp rút với chương trình bán hàng nhanh chóng.

Tại quận 7, bên cạnh một số sản phẩm còn lại thuộc dự án Eco Green Saigon của chủ đầu tư Xuân Mai Corp, Phú Mỹ Hưng chỉ còn hơn 100 căn hộ tại dự án Atonia và 200 căn tại dự án The Peak thuộc khu Midtown cho giai đoạn cuối năm.

Tại Bình Dương, thị trường với nguồn cung 9 tháng đầu năm lên đến 8.289 căn hộ cũng nhộn nhịp rổ hàng trong quý cuối năm với mức giá chào bán không kém cạnh TP.HCM, thậm chí có một số khu vực như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An lên tới 45 triệu đồng/m2.

Các đơn vị phát triển bất động sản đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong quý cuối năm 2020. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty CP Bất động sản Thuận An ra mắt khu phức hợp Anderson Park (Thuận An) với quy mô hơn 2,3 ha. Dự án đã hoàn thiện phần móng, dự kiến ký hợp đồng mua bán với khách hàng vào cuối năm nay, sau khi đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Ở Long An, dự án The Sol City với quy mô 105 ha tại Cần Giuộc với các sản phẩm nhà phố, biệt thự, đất nền. Theo thông tin của các sàn môi giới, giai đoạn 1 của dự án này có diện tích 36 ha với sản phẩm đất nền và nhà phố dự kiến mở bán từ tháng 12 tới đây. Cũng tại Long An, chủ đầu tư Nam Long đã bắt đầu bàn giao 600 căn nhà phố thuộc giai đoạn 1 của khu đô thị Waterpoint.

Với nhiều đại dự án lớn phủ sóng ở Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM... Tập đoàn Novaland ghi nhận tốc độ bán tốt ở các dự án vùng ven và trung tâm và sắp bàn giao cho khách hàng các sản phẩm nghỉ dưỡng giai đoạn đầu tại dự án NovaHills Mũi Né.

Theo dự báo của DKRA, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM trong quý IV dao động ở mức 6.500-7.000 sản phẩm, chủ yếu đến từ khu Đông và khu Nam. Trong khi đó, các sản phẩm nhà phố, biệt thự sẽ cao hơn so với quý trước đó, đạt 800-1.000 căn.

Thời điểm sôi động nhất trong năm

Trao đổi với Zing, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land, cho biết thông thường, thời điểm quý IV hàng năm là giai đoạn sôi động nhất vì đây là lúc các cá nhân, doanh nghiệp chốt dòng tiền đầy tư, chuyển sang mua tài sản. Chính vì vậy, giai đoạn cuối năm thường có giao dịch tốt nhất và tăng 30-50% so với quý III.

Tuy nhiên, trong khi quý III mọi năm mức giao dịch và nguồn cung thường thấp nhất thì năm 2020, lượng giao dịch lại khởi sắc do thị trường "nén" trong 6 tháng đầu năm dưới tác động của Covid-19. Đến quý IV, các đơn vị phát triển bất động sản sẽ tranh thủ đẩy mạnh hoạt động bán hàng và dòng tiền của các nhà đầu tư đổ vào bất động sản để chốt lời cũng tăng lên.

Về mặt bằng giá bất động sản hiện tại, bà Hương nhận định sau một thời gian điều chỉnh mạnh, thị trường đã có nhiều dự án có giá cao, đặc biệt là sau khi chủ đầu tư Alpha King công bố những mức giá kỷ lục tại các dự án ở khu vực trung tâm thành phố.

"Trong thời gian qua, mặt bằng giá bất động sản tại TP.HCM đã thay đổi mạnh. Trước đây, ở khu vực quận 2, các dự án cao cấp có giá từ 40-50 triệu đồng/m2, tuy nhiên đến nay các dự án cao cấp đã có giá lên đến 80-90 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này là do quy luật cung cầu. Tôi hy vọng sau sự thay đổi này, giá bất động sản sẽ có sự tăng trưởng ổn định hơn", bà Hương bình luận.

Một dự án tại khu đất vàng Ba Son đang được triển khai trở lại sau một thời gian dài bỏ trống. Ảnh: Chí Hùng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương cũng cho rằng giá bất động sản hiện nay và mức giá mà người mua nhà có thể chi trả được đang có khoảng cách khá lớn. Nhu cầu mua nhà luôn cao tại TP.HCM nhưng các sản phẩm cao cấp lại có khả năng sàng lọc khách hàng cao.

"Các doanh nghiệp bất động sản đang kéo dài giải pháp tài chính để giúp khách hàng tăng khả năng sở hữu nhà ở. Thay vì 10-15 năm như trước đây, người mua nhà có thể trả góp trong khoảng thời gian từ 20-25 năm, thậm chí một số dự án cho vay đến 35 năm. Điều này cho thấy cần có sự dung hòa giữa cung và cầu để các chủ đầu tư vừa có thể bán được hàng mà người dân vẫn có nhà", bà Hương phân tích thêm.

"Một trong những lý do đáng kỳ vọng nhất cho năm 2021 là một loạt chính sách mới được đưa ra nhằm tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý đối với các đơn vị phát triển bất động sản, giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc đầu tư dự án, từ đó cải thiện nguồn cung mới cho thị trường. Bên cạnh đó, tâm lý của người mua cũng bớt thận trọng và mạnh dạn hơn đối với các sản phẩm bất động sản do tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt", bà Hương nói.

Bình luận về thị trường năm 2021, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phân tiếp thị dự án nhà ở của CBRE Việt Nam, cho rằng xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm của các chủ đầu tư vẫn sẽ được đẩy mạnh khi quỹ đất trong trung tâm TP.HCM ngày càng hạn chế.

Bên cạnh đó, người mua nhà hiện nay cũng hướng đến các sản phẩm đa dạng và có mức giá thấp, phù hợp với khả năng tài chính.