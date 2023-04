Bất động sản công nghiệp miền Nam rơi vào trầm lắng

Thị trường bất động sản công nghiệp tại miền Nam trong quý I không có quá nhiều biến động. Hầu hết giá thuê đều giữ ở mức ổn định so với quý trước.

Bất động sản công nghiệp chưa ghi nhận tín hiệu khởi sắc trong quý I. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, tình hình ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường bất động sản công nghiệp miền Nam trong quý I.

Đối với đất cho thuê, nguồn cung quý I rơi vào khoảng 28.000 ha, không thay đổi nhiều so với quý trước nhưng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy giữ ở mức 81%, ổn định theo quý và tăng 8 điểm phần trăm theo năm. Giá thuê trung bình là 163 USD /m2/chu kỳ thuê, tăng 2,5% so với quý trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BĐS CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM Số liệu trong quý I/2023. Nguồn: Cushman & Wakefield. Nhãn Nhà xưởng xây sẵn Nhà kho xây sẵn Nguồn cung m2 4850000 5070000 Tỷ lệ lấp đầy % 78 73

Xét đến thị trường nhà xưởng xây sẵn, 4,85 triệu m2 là tổng diện tích nguồn cung tính đến hết tháng 3, tăng 1,6% theo quý và 6% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy chạm mức 78%, tăng 2 điểm phần trăm so với quý IV/2022 và tăng 11 điểm phần trăm so với năm trước. Giá thuê bình quân khoảng 4,6 USD /m2/tháng, ổn định theo quý và giảm 3,3% theo năm.

Về phần nhà kho xây sẵn, nguồn cung của thị trường khoảng 5,07 triệu m2, tăng 1,3% theo quý và tăng 25% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy trong quý I là 73%, giảm 3 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 9 điểm phần trăm so với năm ngoái. Giá thuê của phân khúc này dao động 4,4 USD /m2/tháng, ổn định theo quý và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo, nguồn cung đất khu công nghiệp mới sẽ không được bổ sung thêm trong năm nay. Tuy nhiên, nguồn cung tương lai đối với nhà xưởng và nhà kho có thể tiếp tục tăng, nhưng với tốc độ chậm hơn năm 2022. Cả hai đều sẽ ở mức gần 1,1 triệu m2.

“Bất ổn kinh tế toàn cầu, tiêu dùng suy yếu, đơn hàng xuất khẩu giảm sẽ tác động đến nhu cầu trong ngắn hạn. Do đó, điều này sẽ khiến giá thuê bất động sản xây sẵn ổn định, thậm chí giảm trong giai đoạn 2023-2025”, chuyên gia của Cushman & Wakefield cho biết.

Báo cáo của công ty này nhận định ngành công nghiệp đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu giảm và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Tổng số vốn đăng ký và vốn thực hiện từ các doanh nghiệp FDI trong quý I giảm lần lượt 38,8% và 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ vậy, hoạt động thương mại cũng chậm lại và ảnh hưởng đến sản xuất. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của toàn ngành và lĩnh vực chế biến, chế tạo đều hạ xuống mức âm trong 3 tháng đầu năm. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ quý III/2021.