Bất chấp nguy cơ, gần 80.000 người sẽ bay tới Tokyo dự Olympic 2021

Gần 80.000 thành viên ban tổ chức Olympic, cùng nhà báo và nhân viên hỗ trợ từ nước ngoài sẽ đến Tokyo tháng 7 này để chuẩn bị cho Thế vân hội.

Ban tổ chức quyết định Thế vận hội vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, bất chấp phản đối từ dư luận nước này, theo hãng thông tấn Kyodo và tờ Nikkei.

Số lượng nhân sự này ước tính bằng một nửa số lượng năm ngoái. Ban tổ chức đã yêu cầu ủy ban Olympic các quốc gia và liên đoàn thể thao giảm quy mô đoàn đại biểu tham dự.

Toshiro Muto, giám đốc điều hành Olympic Tokyo 2020, cho biết số lượng khách tham dự sẽ được giữ ở mức dưới 90.000 khách và có thể sẽ còn giảm nữa. Ban tổ chức và Ủy ban Olympic Quốc tế đang cố gắng trấn an dư luận Nhật Bản về sự an toàn của Thế vận hội.

11.500 vận động viên thi đấu tại Tokyo hè này sẽ không bị cách ly nhưng sẽ được kiểm tra Covid-19 hàng ngày. Họ sẽ chỉ có mặt ở tại nơi ở và nơi thi đấu và di chuyển phương tiện đưa đón đã được bố trí.

Vào ngày 19/5, Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, cho biết dự kiến hơn 80% người dân tại làng vận động viên sẽ được tiêm phòng đầy đủ trước thời điểm diễn ra Thế vận hội.

“ Vì những lý do nhất định, chúng tôi chưa thể cung cấp cho các vận động viên chi tiết về việc tham gia. Nhưng điều quan trọng là làng Olympic là nơi an toàn, Olympic và Paralympic sẽ diễn ra một cách an toàn”, ông cho biết tại cuộc họp của ủy ban và các quan chức Nhật Bản.

Người phản đối Olympic biểu tình trước Ủy ban Olympic Nhật Bản hôm 18/5. Ảnh: Reuters.

Tokyo và một số khu vực khác đang trong tuần thứ tư của tình trạng khẩn cấp từ cuối tháng trước sau sự gia tăng đột biến số ca mắc.

Các biện pháp phòng dịch nhằm vào các quán bar và nhà hàng vẫn được áp dụng cho đến cuối tháng này. Khu vực áp dụng bao gồm Hokkaido, nơi có thành phố lớn nhất Sapporo - nơi sẽ tổ chức các sự kiện đi bộ và marathon cho Thế vận hội. Tỉnh Okinawa đã được yêu cầu thêm vào danh sách sau khi có số ca nhiễm cao kỷ lục vào ngày 19/5.

Lo ngại rằng số lượng lớn du khách đến Tokyo hè này có thể biến Thế vận hội trở thành sự kiện “siêu lây nhiễm” đã khiến hầu hết người Nhật chống lại thế vận hội.

Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy 83% người tham gia tin rằng Thế vận hội nên bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Một bản kiến nghị trực tuyến đã thu hút hơn 375.000 chữ ký chỉ trong hai tuần.

Các nhân viên y tế của Nhật đang dẫn đầu các cuộc kiến nghị. Một tổ chức đại diện cho 6.000 bác sĩ ở Tokyo cho biết việc hủy bỏ Thế vận hội là lựa chọn đúng đắn.

Trong khi số ca mắc tại Tokyo đã giảm trong tuần qua, con số vẫn ở mức cao so với các khu vực khác. Các chuyên gia cảnh báo rằng phần lớn các ca nhiễm mới là do các biến thể lây lan mạnh mẽ hơn.

Trong khi tất cả các vận động viên đều được tiêm vaccine theo thỏa thuận giữa Ủy ban Olympic Quốc tế và Pfizer/BioNTech, chỉ 3,7% trong số 126 triệu người dân Nhật Bản đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine - tỷ lệ thấp nhất trong các nước phát triển. Ngoài ra, chưa đến 30% nhân viên y tế ở Tokyo đã được tiêm phòng đầy đủ, theo Nikkei.