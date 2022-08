Bắt băng nhóm tuổi teen gây ra 11 vụ cướp tài sản

Băng cướp nhí 13-20 tuổi, mang theo hung khí uy hiếp người đi đường để cướp xe máy, nhanh chóng bị bắt giữ sau hơn một ngày gây án.

Khoảng 3h30 ngày 11/8, chị Mạc Thị Hồng Dung (SN 1980, ngụ KP1, phường Thạnh Lộc, quận 12) điều khiển xe máy hiệu Honda Future biển số: 59X3- 258.xx chở chồng là anh Trần Văn Quảng (SN 1973) lưu thông từ quận 11 về ngang bãi đất trống nằm trên đường TL13 thuộc tổ 13, KP1, phường Thạnh Lộc, quận 12, bất ngờ bị nhóm đối tượng gồm 6 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy lưu thông từ phía sau vượt lên, trong đó có chiếc xe kiểu dáng Wave màu đỏ chở 3 đối tượng áp sát đầu xe của chị Dung, và chiếc xe kiểu dáng Airblade cũng chở 3 đối tượng chặn từ phía sau.

Liền đó, 3 tên đi trên chiếc xe Wave bước xuống rút dao tự chế giấu sẵn trong người ra khống chế, buộc chị Dung phải đưa tiền, nhưng bị chị khước từ với lý do “không có tiền”. Nghe vậy, nhóm thanh niên còn lại xông đến dùng dao khống chế anh Quảng, lục soát trên người anh, lấy chiếc ví bên trong có 185.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Nghe thấy một tên trong bọn cướp nói: “Tiền ít quá, lấy xe luôn đi”, anh Quảng nhảy xuống xe và tự đạp ngã chiếc xe máy của mình. Còn chị Dung dùng tay giằng co cố giữ lấy chiếc xe máy không cho các đối tượng cướp mất. Anh Quảng nhặt được từ bên đường một bóng đèn điện dài 1,2 m quay lại đánh trúng vào phần sau gáy làm một tên cướp té xuống đường.

Lúc này, tên khác tiếp tục giằng co với chị Dung và cướp được xe, rồi chở tên vừa bị té cùng đồng bọn nhanh chóng tẩu thoát về hướng đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Phạm Thiên Ân (bìa trái) cùng đồng bọn

Sau khi vụ việc xảy ra, vợ chồng chị Dung đã đến Công an phường Thạnh Lộc trình báo. Qua làm việc, cả hai bị hại đều không nhớ rõ biển số xe của mình, nên gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, khám phá vụ án.

Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo lên Ban chỉ huy Công an quận 12 và Ban giám đốc CATP. Sau khi nghe báo cáo, đại tá Mai Hoàng - Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - chỉ đạo Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự CATP chủ trì, phối hợp với Công an quận 12 tập trung lực lượng trinh sát, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm để nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt sớm băng cướp nguy hiểm này.

Hơn 30 trinh sát hình sự được điều động, chia thành nhiều mũi truy lùng nhóm đối tượng ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Khẩn trương truy xét, đêm 12/8, tổ trinh sát hình sự Công an quận 12 phát hiện 3 đối tượng đi trên xe máy hiệu Impulse biển số: 59G1-854.xx tại khu vực gần cầu An Lộc có biểu hiện nghi vấn liền dừng xe để kiểm tra, khống chế tại chỗ.

Khai thác nhanh, trinh sát làm rõ 3 đối tượng là Nguyễn Kim Thành (SN 2008, ngụ phường 5, quận Gò Vấp), Phan Tuấn Thanh (SN 2004, ngụ phường 17, quận Bình Thạnh) và Lê Mỹ Tiên (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Trong đó, Nguyễn Kim Thành khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp xe máy tại phường Thạnh Lộc, quận 12 vào rạng sáng 11/8, và cho biết những kẻ đồng bọn còn lại đang tập trung tại khu vực trước chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) để chuẩn bị chuyến “săn hàng” tiếp theo.

Khi tổ trinh sát Công an quận 12 đến nơi, được một CSKV Công an quận Bình Thạnh thông báo vừa giải tán nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại đây. Tổ trinh sát nhận định nhóm đối tượng vẫn còn lẩn quẩn vòng quanh khu vực chợ Bà Chiểu, chưa đi xa nên chia ra các mũi truy tìm.

Không lâu sau, mũi trinh sát phát hiện có 2 thanh niên cùng đi trên xe máy biển số: 59S3-523.xx có đặc điểm giống với phương tiện gây án của đối tượng trong vụ cướp ở phường Thạnh Lộc, nên tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Sau thời gian ngắn khai báo quanh co, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận tên thật là Nguyễn Quốc Thắng (SN 2006, ngụ phường 4, quận Bình Thạnh) và Châu Hoàng Nhật Vũ (SN 2008, ngụ phường 1, quận Bình Thạnh). Từ lời khai của Thắng và Vũ, Công an quận 12 đã tìm ra nơi tụ tập của những kẻ đồng bọn còn lại tại khu vực gần cầu Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh.

Thoáng thấy công an xuất hiện, 4 đối tượng liền bỏ chạy, để lại chiếc xe Honda Future (tài sản của chị Dung đã bị chúng cướp trước đó và gắn biển số giả 52S1- 3056 để sử dụng) cùng con dao nhọn được chúng cắm sẵn ở bên hông phải của chiếc xe. Không lâu sau, 4 đối tượng lần lượt bị Công an quận 12 bắt giữ gồm: Phạm Thiên Ân (SN 2005), Ngô Quang Khôi (SN 2005), Bùi Quốc Lợi ( SN 2006), Nguyễn Hồng Bảo (SN 2008, cùng ngụ quận Bình Thạnh).

Trong cùng thời điểm, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc CATP, Đội Hình sự đặc nhiệm Phòng CSHS cũng xác định và bắt được 3 đối tượng còn lại là Trần Anh Vũ (SN 2007, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), Châu Minh Phương (SN 2006), Trần Ngọc Duy (SN 2009, cùng ngụ phường 1, quận Bình Thạnh).

Tại Cơ quan điều tra Công an quận 12, các đối tượng khai nhận: Khoảng 2h ngày 11/8, 6 đối tượng gồm Anh Vũ, Nhật Vũ, Ân, Thắng, Thành và Trường tập trung tại nhà của Nhật Vũ tại số 82/92 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh. Tại đây, Ân đánh tiếng rủ cả bọn cùng đi cướp tài sản, thì tất cả đều gật đầu.

Trước khi đi, Nhật Vũ, Ân, Thành chuẩn bị sẵn mỗi người một con dao tự chế giấu trong người. Anh Vũ chở Nhật Vũ và Ân bằng xe Legend của Anh Vũ, còn Thắng chở Thành và Trường bằng xe Airblade của Thành mượn của người quen. Bọn chúng chạy lòng vòng để “săn mồi” từ quận Bình Thạnh về quận Gò Vấp và quận 12. Sau đó, chúng phát hiện ra vợ chồng chị Dung. Lập tức, Nhật Vũ lái xe máy chặn đầu xe chị Dung, còn xe máy do Thắng điều khiển cũng khóa đuôi xe bị hại từ phía sau.

Nhật Vũ, Ân và Thành xuống xe dùng dao khống chế bị hại, rồi Thành lục soát cướp lấy chiếc ví tiền của anh Quảng, trong khi 2 tên đồng bọn đang giằng co với chị Dung thì chị này bị Ân xô ngã rồi lấy xe và chở Thành, Anh Vũ chở Nhật Vũ, Thắng chở Trường tẩu thoát về hướng bờ kè cầu Bình Lợi.

Tại đây, Thành mở cốp xe Airblade lấy đồ nghề tháo bỏ biển số xe của chị Dung và ném xuống sông cầu Bình Lợi. Ân thương lượng cùng đồng bọn để mua lại chiếc xe cướp được của chị Dung với giá 3 triệu đồng, thì cả bọn đồng ý. Sau đó, bọn chúng chia tiền cho nhau tiêu xài. Riêng Ân mang xe của chị Dung về nhà gắn biển số giả vào để sử dụng cho đến khi bị Công an quận 12 bắt giữ.

Ngoài vụ cướp nêu trên, bọn chúng khai nhận trong thời gian qua đã thực hiện thêm 10 vụ cướp tài sản khác, trong đó có 7 vụ ở huyện Hóc Môn và 3 vụ ở quận 12.

Hiện Công an quận 12 phối hợp Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của băng cướp nhí này.

Việc Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra, phối hợp nhịp nhàng, bắt nhanh các đối tượng trong băng cướp nhí gây án manh động, đã củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân với lực lượng Công an, và là chiến công, đặc biệt trong dịp cả lực lượng đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.