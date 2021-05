Bắt băng cướp Thắng 'Cá Trê'

Thắng “Cá Trê” cùng đồng bọn chọn địa bàn giáp ranh giữa Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, để gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản.

Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Chiến Thắng (Thắng “Cá Trê”, 17 tuổi) và Nguyễn Minh Huy (19 tuổi, cùng ngụ TP Dĩ An) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Thắng "Cá Trê" (trái) và Huy bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, từ cuối năm 2020 đến nay, Thắng cùng đồng bọn gây ra hơn 20 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn giáp ranh giữa TP Dĩ An (Bình Dương), TP Biên Hòa (Đồng Nai) và TP Thủ Đức (TP.HCM).

Các nghi phạm khai không có nghề nghiệp ổn định nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Nạn nhân mà nhóm này nhắm đến là phụ nữ hoặc những người chạy xe máy một mình.

Chiều 1/5, Công an TP Dĩ An bắt Thắng và Huy khi các nghi phạm vừa gây ra vụ cướp giật tài sản của người đi đường, thu giữ tang vật là 2 chiếc điện thoại.

Cảnh sát cho biết Thắng và Huy có tiền án về tội Cướp giật tài sản.