Bắt 2 nghi can trong vụ án giết người ở Hà Nội

Sau khi gây án, Hải và Sang bỏ trốn khỏi địa phương. Cảnh sát sau đó xác định họ trốn vào Lâm Đồng nên phối hợp bắt giữ.

Hai nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Trùng Dương.

Sáng 2/1, thượng tá Nguyễn Thanh Nam, Trưởng công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Ba Vì, Công an TP Hà Nội và Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt giữ khẩn cấp Trương Văn Hải (37 tuổi) và Nguyễn Đình Sang (32 tuổi, cùng ngụ huyện Ba Vì).

Theo thượng tá Nam, 2 nghi can trên bị bắt do liên quan vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Ba Trại, huyện Ba Vì, ngày 26/12/2022. Sau khi gây án, Hải và Sang cùng nhau rời khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an sau đó xác định 2 nghi can đang lẫn trốn tại huyện Đạ Huoai. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đạ Huoai xác minh có 2 người có nhân dạng đúng như tin báo.

Ngày 31/12/2022, Hải và Sang có mặt tại thị trấn Mađaguôi thì bị Công an huyện Đạ Huoai cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Ba Vì, Công an TP Hà Nội và Cục cảnh sát Hình sự phối hợp bắt giữ.

Công an huyện Đạ Huoai đã hoàn tất thủ tục bàn giao 2 nghi can cho Công an TP Hà Nội di lý về địa phương phục vụ công tác điều tra.