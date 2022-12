Bạo loạn tại Pháp sau chiến thắng lịch sử của Morocco

Không khí vui vẻ từ những cổ động viên tham dự lễ ăn mừng tuyển Morocco giành quyền vào bán kết World Cup trên đại lộ Champs-Elysees đã kết thúc bằng căng thẳng. Lefigaro cho biết khoảng 20.000 người hâm mộ tụ tập trên con đường nổi tiếng ở Paris (Pháp) ăn mừng. Pháp là nơi có cộng đồng người Morocco lớn sinh sống. Nhiều người trong số họ đã ra đường sau chiến thắng lịch sử của đại diện châu Phi.

Tuy nhiên, những hành động quá khích của họ đã phải đối mặt với sự đàn áp từ cảnh sát. Nhiều người ăn mừng khiến lực lượng chức năng phải can thiệp để giải tán đám đông.

Các sĩ quan cảnh sát đã sử dụng hơi cay, thậm chí tấn công và bắt giữ những người hâm mộ trên đại lộ Champs-Elysees. Đoạn video lan truyền cho thấy một nhóm cảnh sát dùng chân và dùi cui tấn công một người hâm mộ đang nằm trên đường.

Một số cổ động viên quá khích đã ném các đồ vật, thậm chí là pháo hoa về phía cảnh sát. Ít nhất 36 người đã bị bắt giữ. "Tình hình thay đổi chóng mặt. Thay vì ăn mừng chiến thắng của tuyển Morocco, giờ đây có những nhóm thanh niên muốn gây chiến, không chỉ với các lực lượng chức năng mà còn với các cửa hàng mặt tiền", Luc Lenoir cho biết.

1.220 cảnh sát được huy động đến đại lộ Champs-Elysees để làm nhiệm vụ từ 16h (giờ địa phương) sau khi chứng kiến cảnh tượng người hâm mộ Morocco ăn mừng quá khích ở Brussels (Bỉ) hồi đầu tháng. Tuy nhiên, cuộc bạo loạn vẫn diễn ra trên đại lộ nổi tiếng của Pháp.

Người hâm mộ Morocco ăn mừng sau khi đội giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết World Cup. Youssef En Nesyri ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 42.

An ninh tại Pháp sẽ trở nên đáng lo ngại hơn trong những ngày tới khi Morocco chạm trán Pháp để tranh tấm vé vào chung kết World Cup 2022.

