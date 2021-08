Bão Ida gây chết người ở Mỹ, hơn một triệu hộ dân mất điện

Toàn bộ vùng đô thị New Orleans, thành phố lớn nhất của Louisiana, mất điện vào tối 29/8, sau khi 8 đường dây điện tại đây bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão Ida, Reuters dẫn lời một công ty điện lực. Gần như cả New Orleans chìm trong bóng tối ngày 29/8, trừ những nơi có máy phát điện. Ảnh: Washington Post.