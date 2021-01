Bạo hành con gái đến ngất xỉu, bố bị bắt tạm giam

Mỗi lần phê ma túy, Đức lại đánh con gái. Có lần, ông ta trói nạn nhân rồi bạo hành đến khi cháu bé ngất xỉu.

Ngày 11/1, VKSND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, người địa phương) về tội Hành hạ con.

Theo cơ quan chức năng, ngày 4/1, Công an huyện Tiên Du tiếp nhận tin trình báo về việc Đức hành hạ con gái tên N.T.H. (15 tuổi).

Kiểm sát viên làm việc với bị can. Ảnh: VKSND Bắc Ninh.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Đức ly thân với vợ năm 2007. Còn nạn nhân H. thường xuyên phải đi viện chữa bệnh nên học lực bị ảnh hưởng. Sau đó, Đức bắt con gái nghỉ học.

Cảnh sát xác định bị can thường sử dụng ma túy. Khi phê thuốc, Đức dùng ống nhựa đánh đập con gái.

Ngày 30/12/2020, Đức dùng tông đơ cắt tóc rồi đánh vào đầu, gáy nạn nhân. Sau đó, bị can trói chân tay H. và dùng roi đánh đến khi con gái ngất xỉu.

Đức cạo nham nhở tóc con gái. Ảnh: VKSND Bắc Ninh.

Quá trình cấp cứu cho nạn nhân, các bác sĩ chẩn đoán H. bị đa chấn thương ở đỉnh chẩm, vùng mông, đùi, gối và mặt sau cánh tay phải.

Ngày 7/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đức. Khám xét nơi ở của bị can, công an thu giữ nhiều dụng cụ liên quan vụ bạo hành.

Theo cơ quan chức năng, Đức nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về tội Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.