Bão giá hàng hóa thổi bùng làn sóng trộm cướp toàn cầu

Trong thời điểm giá cả nhiều loại hàng hóa tăng vọt, các băng đảng tội phạm không chỉ cướp vàng, kim cương mà cả gỗ, đồng và thực phẩm.

Theo Bloomberg, sĩ quan Tosha Ternes thuộc lực lượng cảnh sát Saskatoon (Canada) cho biết trong vài tháng qua, nạn trộm cướp gỗ tại các công trường xây dựng trong thành phố bùng lên nghiêm trọng. "Một số công trường bị tấn công 3-4 lần", bà Ternes kể.

Bloomberg cho biết nạn trộm cướp hàng hóa cũng đang hoành hành tại nhiều quốc gia trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, giá hàng loạt mặt hàng tăng vọt trong một "siêu chu kỳ" toàn cầu.

Tại Chile, nhiều băng đảng tội phạm thường xuyên tấn công các đoàn tàu chở đồng. Một lãnh đạo cảnh sát tại vùng Antofagasta - nơi có những mỏ đồng lớn nhất thế giới - cho biết lực lượng an ninh phải trang bị tận răng khi truy đuổi các nhóm cướp đồng.

Giá gỗ xẻ tăng vọt trong thời gian qua. Giá tính theo đơn vị nghìn bảng feet. Ảnh: Bloomberg.

Ở Đức, Anh và Mỹ, bộ lọc khí thải xe ôtô là mục tiêu của bọn trộm cắp vì chứa nhiều kim loại quý. Tại Nigeria, đất nước đang đối mặt với tình trạng lạm phát phi mã, bọn tội phạm nhắm đến thực phẩm. "Trộm cướp hoành hành dữ dội từ tháng 12/2020 đến nay", Johnson Akinwunmi, chủ trang trại ở bang Ondo, cho biết.

Giá gỗ xẻ tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục hồi tháng 5 và hiện cao gấp đôi một năm trước đây. Giá đồng tăng 70% trong một năm qua và chạm mốc kỷ lục tháng trước. Giá thực phẩm toàn cầu leo thang suốt 12 tháng qua và đang ở mức cao nhất trong gần một thập kỷ.

"Giá hàng hóa trên thị trường chợ đen tăng vọt cũng giống như ở các thị trường giao dịch nước ngoài. Tình trạng đó thổi bùng làn sóng tội phạm", nhà phân tích Jim Yarbrough thuộc Viện Tiêu chuẩn Anh cho biết.

Ngoài việc giá tăng vọt, đại dịch Covid-19 cũng tạo cơ hội cho bọn tội phạm. Tình trạng đứt quãng nguồn cung và sự thiếu hụt nhiều loại kim loại buộc các công ty phải tìm đến những nhà cung cấp mới, không quen thuộc. Nhà phân tích Kimberly Carey Coffin của Lloyd's Register cho biết trong tình cảnh này, ngay cả những doanh nghiệp giàu kinh nghiệm cũng có thể bị lừa.

Giá đồng tăng liên tục từ năm ngoái. Giá tính theo đơn vị tấn. Ảnh: Bloomberg.

Mùa hè năm ngoái, hãng giao dịch hàng hóa Mercuria Energy Group của Thụy Sĩ ký hợp đồng 36 triệu USD để mua đồng từ một nhà cung cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những gì hãng nhận được trong container chuyển đến Thụy Sĩ là đá lát đường.

Từ cuối năm 2019, số vụ trộm đồng tại các tỉnh phía bắc Chile tăng vọt 30%. Nguyên nhân là giá đồng tăng quá nóng thời gian qua. "Các vụ cướp đồng diễn ra nhưng trong phim", sĩ quan Egidio Ojeda thuộc lực lượng cảnh sát điều tra Chile mô tả.

Bọn tội phạm lái xe tải chặn xe chở hàng từ các mỏ đồng, mỗi lần cướp đi lượng đồng trị giá hàng chục nghìn USD. Hồi tháng 3, cảnh sát Chile bắt giữ ba nghi can và phát hiện trong xe của chúng có nhiều công cụ cắt dây kim loại buộc tấm đồng.

Trước tình hình trên, các kinh doanh buộc phải tự tăng cường an ninh. Công ty Akash Homes tại Alberta (Canada) cho biết đã mất lượng gỗ trị giá hơn 82.000 USD kể từ tháng 2. Doanh này đã lắp đặt camera an ninh tại các công trường và hợp tác với các công ty khác trong để triển khai nhân viên an ninh bảo vệ các địa điểm chứa gỗ.