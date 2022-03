Bảo Anh đang loay hoay?

Bảo Anh làm mới loạt ca khúc "Xin lỗi", "Một ngày mùa đông", "Yếu đuối" và "Mặt trời của em" trong Moodshow 3.

Bảo Anh tiếp tục kết hợp với producer Quờ ở Moodshow tập 3. Trước đó, bộ đôi cùng nhau làm mới loạt ca khúc nhạc Hoa lời Việt, và những bản hit Vpop từ 10 đến 20 năm trước.

Moodshow tập 1 là bước đột phá của nữ ca sĩ, nhưng chỉ hút hơn 700.000 lượt nghe sau 4 tháng. Đến Moodshow tập 2, hiệu ứng Bảo Anh tạo ra giảm nhiệt. Và Moodshow tập 3 không lan tỏa quá mạnh. Lý do là sau 3 tập Moodshow, tính đột biến của Bảo Anh không còn.

"Lằn ranh" giữa làm mới và phá hit

Bốn ca khúc Xin lỗi, Một ngày mùa đông, Yếu đuối và Mặt trời của em được producer Quờ phối mới hoàn toàn. Bảo Anh còn phá cách từ việc thay đổi hòa âm để khác bản gốc, thậm chí đưa verse rap mới vào Xin lỗi và Một ngày mùa đông.

Nữ ca sĩ cũng phá cách ở phần âm nhạc và thể hiện trong 2 tập trước của Moodshow. Tất cả ca khúc đều là ký ức của khán giả 8X hoặc 9X đời đầu, do đó không phải ai cũng chấp nhận cách Bảo Anh thay đổi. Có ý kiến khen Bảo Anh dũng cảm làm mới ca khúc. Những cũng có nhận định nữ ca sĩ khiến bản hit thay đổi quá nhiều.

Bảo Anh trong Moodshow tập 3. Ảnh: NVCC.

Đó là gu cảm nhận âm nhạc của từng khán giả. Nhưng trước tiên, Bảo Anh chịu khó làm mới từ những giá trị cũ, và đây là dòng chảy cần có trong âm nhạc.

Xin lỗi - sáng tác của Hồ Tiến Đạt - từng được nhiều giọng ca thể hiện. Trong đó, chất giọng bay bổng của Nguyên Hà, kết hợp với bản phối có âm thanh chủ đạo là guitar, piano làm nên Xin lỗi được nhiều khán giả nhận định là phiên bản không thể tốt hơn.

Bản phối Xin lỗi trong Moodshow hiện đại hơn, Bảo Anh hát chậm rãi, trên phần bè của Quờ. Về cuối, nhịp trống phân bổ dày đưa bản phối tạo cảm giác dồn dập hơn. Cách phối ở Xin lỗi khá giống bản Khi cô đơn em nhớ ai ở Moodshow tập 1.

Đến Một ngày mùa đông, bất ngờ nhất là đoạn Quờ "bắn" một đoạn rap ngay sau khi Bảo Anh cất giọng vài từ của điệp khúc. Bản phối Pop thổi làn gió mới cho Một ngày mùa đông ở chất hiện đại, có sâu lắng, nhưng không hoàn toàn đượm buồn như các phiên bản trước đó của ca khúc.

Với Yếu đuối, Quờ và Bảo Anh làm mới gần như hoàn toàn để chuyển chất liệu thuần Ballad sang Pop. Vòng hòa thanh của Yếu đuối, phiên bản ở Moodshow, cũng thay đổi khá nhiều. Một số khán giả nhận định nghe Bảo Anh hát Yếu đuối đã tạm quên bản gốc.

Mặt trời của em trong Moodshow cũng rất khác so với bản hit từng giúp Phương Ly trở thành hiện tượng nhạc Việt. Bản phối Mặt trời của em trong Moodshow chậm rãi, sâu lắng hơn so với phiên bản Pop pha Rn'B của Phương Ly và JustaTee.

"I just wanna be with you", chuỗi câu hát sau điệp khúc mang tính "chìa khóa" để giúp Mặt trời của em gây sốt. Bảo Anh lại thể hiện khác hoàn toàn trong câu hát đó. Đây là điển hình cho sự phá cách của Bảo Anh khi cất giọng ở Moodshow. Và sự phá cách bao giờ cũng nằm ở "lằn ranh" là sẽ làm mới một điều gì đó, hoặc phá vỡ những kết cấu ban đầu.

Số đông khán giả phản hồi tích cực cho Moodshow tập 3. Một khán giả nhận xét: "Giọng hát Bảo Anh ngày càng tiến bộ. Gu âm nhạc của Bảo Anh cũng trưởng thành, từ một giọng hát bị đánh giá thấp ở The Voice".

Bảo Anh đang loay hoay?

Moodshow được dàn dựng theo kiểu Performance Video, là loại hình không mới ở thị trường nhạc Việt. Bảo Anh là người đi sau, trong rất nhiều Performance Video từng hút lượng xem cao. Nhưng nữ ca sĩ đầu tư công phu về mặt hình ảnh, và phần âm nhạc khá chỉn chu, do đó được khán giả ủng hộ.

Moodshow tập 1 lên sóng giữa thời điểm làng giải trí "đóng băng" vì dịch Covid-19. Bảo Anh đã đón đầu làn sóng nhạc Hoa lời Việt gây sốt trở lại. Hai yếu tố đó cùng cộng hưởng làm nên thành công của Moodshow tập 1, từng vươn lên top thịnh hành âm nhạc.

Bảo Anh vẫn chật vật trong việc tạo hit tiếp theo cho sự nghiệp. Ảnh: NVCC.

Đến Moodshow tập 2, hiệu ứng suy giảm, chỉ hút hơn 200.000 lượt nghe sau 3 tháng. Moodshow tập 3 hút 171.000 lượt nghe sau 2 ngày, đã cải thiện khá nhiều so với tập 2, nhưng với tên tuổi như Bảo Anh, thành tích đó không phải lý tưởng.

Hôm 7/12/2021, Bảo Anh phát hành MV Yêu không cần ép. Nữ ca sĩ tiết lộ phải cân nhắc giữa chuyện mua một căn nhà và làm MV. Cô quyết định đầu tư mạnh tay cho Yêu không cần ép, với ê-kíp làm nhạc có TDK và cố vấn Nguyễn Hải Phong. MV được sản xuất bởi Đinh Hà Uyên Thư.

Yêu không cần ép là sản phẩm hoành tráng bậc nhất góp mặt trên thị trường kể từ ngày nhạc Việt hồi sinh, nhưng hiệu ứng kém, chỉ hơn 2,5 triệu lượt nghe sau 2 tháng.

Đã quá lâu Bảo Anh không còn chễm trệ ở top thịnh hành âm nhạc. MV Lười yêu của nữ ca sĩ - phát hành 2 năm trước - cũng chỉ hút hơn 8 triệu lượt nghe cho đến nay. Trước đó, Như lời đồn gây chú ý, nhưng nổi lên một phần từ tranh cãi liên quan đến tên gọi ca khúc.

Chính xác là từ cột mốc Bảo Anh gác lại Ballad để theo đuổi giá trị âm nhạc mới, nữ ca sĩ không còn duy trì vị thế, dù hoạt động nghiêm túc và đầu tư mạnh tay cho nhiều dự án.

Không nhiều ca sĩ trẻ sẵn sàng bứt khỏi vùng an toàn như Bảo Anh. Nhưng cuộc chơi ở nhạc Việt đã và đang bóp nghẹt nhiều ca sĩ muốn chinh phục khát vọng, thay vì "chiều chuộng" khán giả ở các màu sắc âm nhạc an toàn và quen thuộc duy trì hơn 10 năm qua.