Bánh Trung thu tăng giá

Năm nay, do nguyên liệu đầu vào tăng cao nên giá bánh Trung thu tăng khoảng 5-20%. Một số loại bánh cao cấp giá vài triệu đồng/hộp được ưa chuộng.

Khoảng hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, tuy nhiên nhiều cửa hàng bánh đã rục rịch lên kệ sớm để phục vụ khách hàng sau mùa Trung thu năm trước kinh doanh ảm đạm vì Covid-19.

Tại các tuyến đường lớn ở Hà Nội, TP.HCM, nhiều gian hàng chuyên kinh doanh bánh Trung thu như Kinh Đô, Madam Hương, Như Lan, Bibica... đã bắt đầu mở bán. Đại diện các đơn vị kinh doanh cho biết năm nay giá nguyên liệu đầu vào để làm bánh đều tăng mạnh như bột mì, dầu ăn, đường... tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, giá bánh bán ra thị trường cũng cao hơn so với những năm trước.

Áp lực giá nguyên liệu tăng cao

Công ty Mondelez Kinh Đô cho biết vẫn nỗ lực ổn định giá bán cho các sản phẩm bánh Trung thu. "Kinh Đô giữ nguyên giá bán nhiều dòng bánh chủ lực và chỉ điều chỉnh tăng trung bình 2-3% cho toàn danh mục sản phẩm", đại diện Mondelez Kinh Đô nói với Zing.

Năm nay, thương hiệu này cung ứng ra thị trường 70 dòng bánh Trung thu. Đặc biệt, Mondelez Kinh Đô cũng sản xuất một số dòng sản phẩm cao cấp làm từ bào ngư, cua, yến sào cao cấp... hay những dòng bánh riêng hướng đến người tiêu dùng trẻ tuổi.

Tương tự, đại diện Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery) cũng cho biết doanh nghiệp đang nỗ lực kiềm giá để giữ thị trường với mức tăng 5-10% so với những năm trước nhằm bù đắp chi phí đầu vào.

"Nguyên vật liệu làm bánh như bột mì, đường, đậu... lẫn chi phí vận chuyển đều tăng mạnh", đại diện doanh nghiệp này thừa nhận.

Năm nay ngoài các dòng bánh truyền thống, ABC Bakery cũng mở bán thêm một số loại bánh mới như: Bánh Trung thu nhân sầu riêng Ri6, hoa đậu biếc nhân phô mai, thanh long phô mai, tomyum hải sản... với mức giá dao động 148.000-200.000 đồng/chiếc 200 gram.

"Bão giá" khiến chi phí cho phần nguyên liệu đầu vào để làm bánh Trung thu tăng. Ảnh: Thạch Thảo.

Ở các thương hiệu bánh truyền thống nổi tiếng cũng tăng giá sản phẩm trước sức ép giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Theo đó, từ 18/7, bánh Trung thu Đông Phương Hải Phòng thông báo tăng giá bán.

"Do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến mùa Trung thu này và để đảm bảo chất lượng sản phẩm nên bánh Đông Phương xin phép được điều chỉnh giá bán ra", cửa hàng của thương hiệu này tại Hà Nội thông báo.

Theo đó, bánh nướng thập cẩm truyền thống 160 gram có giá 80.000 đồng/chiếc; bánh dẻo đậu xanh 85.000 đồng/chiếc; bánh nướng thập cẩm gà quay xá xíu đặc biệt giá 135.000 đồng/chiếc...

Sau hơn 2 năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19, năm nay nhiều doanh nghiệp cũng cho biết sẽ mở rộng thêm điểm bán, số lượng hàng hóa để phục vụ nhu cầu khách mua. Đại diện Mondelez Kinh Đô thông tin doanh nghiệp đã mở rộng thêm gần 1.000 điểm bán là các quầy trên dọc các tuyến phố, nâng tổng số điểm phân phối bánh Trung thu lên 13.500 cửa hàng trên toàn quốc.

Hay, Tập đoàn Kido cũng dự kiến bán ra 300 tấn bánh Trung thu phân phối trên toàn bộ hệ thống của tập đoàn gồm 450.000 điểm bán ngành hàng thực phẩm thiết yếu và 120.000 điểm bán ngành hàng lạnh.

Bánh tiền triệu hút khách

Ngoài các mặt hàng bánh truyền thống, năm nay trên thị trường tiếp tục xuất hiện một số loại bánh Trung thu cao cấp làm từ nhiều nguyên liệu mới lạ như: Sầu riêng tươi, bào ngư, tôm hùm, cua hoàng đế...

Đặc biệt, những chiếc bánh Trung thu có nhân trứng chảy hay sầu riêng tươi nhập khẩu từ Hong Kong, Malaysia có giá lên tới 1,1-1,6 triệu đồng/hộp 6 cái đang thu hút nhiều khách mua.

Chị Tường Vy, chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết mùa Trung thu năm nay chị nhập thêm một số loại bánh Trung thu như Lava trứng chảy, sầu riêng tươi Musang King, trong đó loại bánh nhân sầu riêng tươi rất được ưa chuộng.

Tại cửa hàng chị, một hộp bánh Trung thu nhân sầu riêng tươi gồm 3 bánh nhân sầu Musang King và 3 bánh nhân sầu Blackthorn có giá 1,6 triệu đồng. Đây là 2 loại sầu riêng đặc biệt duy nhất tại Malaysia.

"Vỏ bánh làm từ bột nếp nhồi với đường và nước hoa bưởi được chế biến thủ công, còn nhân bên trong làm từ 100% sầu riêng tươi. Bao bì sản phẩm có túi xách hoàng kim giữ nhiệt đi kèm thích hợp làm quà biếu cho dịp Trung thu", chị nói và cho biết khách mua chủ yếu mang đi biếu, tặng.

Hộp bánh Trung thu nhân sầu riêng tươi gồm 3 bánh nhân sầu Musang King và 3 bánh nhân sầu Blackthorn có giá 1,6 triệu đồng/hộp. Ảnh: T.D.

Musang King được mệnh danh là vua của các dòng sầu riêng Malaysia. Loại quả này có hương thơm đậm, màu sắc bắt mắt, thịt cơm mịn dẻo và có mùi thơm đặc trưng. Tại thị trường Việt Nam, sầu riêng này được bán với giá 1-1,8 triệu đồng/quả nặng 2-2,5 kg.

Tương tự, một đơn vị chuyên nhập khẩu trái cây và bánh kẹo cao cấp ở TP.HCM và Hà Nội cũng cho biết đã bán được khoảng 100 hộp bánh Trung thu Lava trứng muối Hong Kong. "Sức tiêu thụ năm nay cao hơn năm ngoái, đồng thời giá bán cũng nhỉnh hơn", đại diện cửa hàng cho biết.

Theo khảo sát, loại bánh nhập khẩu này có giá bán khá chênh lệch, một số nơi rao giá khoảng 1,2-1,3 triệu đồng nhưng cũng có nơi bán 1 triệu đồng/hộp.

Ngoài ra, về thị phần bánh Trung thu cao cấp, năm nay các khách sạn 5 sao vẫn tiếp tục giới thiệu dòng sản phẩm có giá tiền triệu với nhiều mẫu mã mới. Đơn cử, sản phẩm bánh Trung thu của Sheraton Saigon có giá bán từ 1,1-1,2 triệu đồng/hộp 4 bánh 150-220 gram. Riêng phiên bản hộp VVIP giới hạn có giá 2,728 triệu đồng/hộp 4 bánh 220 gram.

Hay Starbucks năm nay cũng giới thiệu 2 loại hộp bánh đóng gói: Hộp 4 bánh, hộp 2 bánh với 4 vị gồm trà xanh, quả mọng, cà phê và vị sầu riêng Monthong có giá từ 380.000-680.000 đồng/hộp.