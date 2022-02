Băng giá phủ dày Mẫu Sơn, Y Tý

Băng giá bao phủ hoa đào khiến nhiều du khách thích thú. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, so với hôm qua, khu vực Tây Bắc Bộ rét hơn rõ rệt. Các vùng núi cao tại đây ghi nhận mức nhiệt thấp hơn từ 2 đến 4 độ C so với một ngày trước.