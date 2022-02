Băng cướp liên tỉnh chuyên tấn công người đi đường

Thấy nam thanh niên dừng xe nghe điện thoại, nhóm thanh niên tiếp cận uy hiếp và đâm nạn nhân 2 nhát để cướp tài sản.

Tối 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá một băng nhóm chuyên tấn công người đi đường để cướp tài sản do Từ Tấn Phú (18 tuổi) cầm đầu.

Ngoài Phú, cảnh sát còn bắt giữ 7 nghi phạm gồm: Nguyễn Công Khang (17 tuổi), Văn Toàn Thắng (17 tuổi), Nguyễn Văn Minh Thịnh (16 tuổi), Chung Chí Phong (19 tuổi), Dương Phước Sang (18 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi) và một người khác.

Các thành viên trong băng cướp bị bắt. Ảnh: Báo Công An TP.HCM.

Theo cảnh sát, rạng sáng 7/2, anh P.G.K. (16 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) chạy xe máy đến gần cầu Cống Dinh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) thì tấp xe vào lề đường để nghe điện thoại di động.

Lúc này, 6 thanh niên đi trên 2 xe máy xông đến đe dọa, buộc anh K. đưa điện thoại cho họ. Nạn nhân không tuân theo liền bị nhóm cướp dùng dao đâm vào vai và đùi.

Các nghi phạm sau đó giật điện thoại, ví tiền và lấy xe của anh K. rời đi. Nạn nhân may mắn được người đi đường hỗ trợ, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo về vụ cướp manh động, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an một số địa phương nhanh chóng truy xét nhóm cướp.

Ngoài ra, Công an TP.HCM còn phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các tỉnh lân cận lên phương án phối hợp, hỗ trợ truy bắt.

​Chưa đầy 24 giờ, các đơn vị đã bắt được một số nghi phạm. Đến chiều 11/2, cảnh sát đã bắt hết các thành viên của băng cướp trên.

Các nghi phạm khai Phú là kẻ cầm đầu, mua sắm hung khí và lên kế hoạch cho cả nhóm ra tay. Ngoài vụ cướp trên, nhóm này còn khai gây ra các vụ khác ở huyện Bình Chánh và tỉnh Long An.

Vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng để điều tra.