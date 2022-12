Băng cướp dùng súng khống chế người đi đường ở Đồng Nai

Theo dõi ở cung đường vắng, Thi và đồng phạm dùng súng, dao uy hiếp người tham gia giao thông để cướp tài sản.

Băng cướp bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt xóa băng cướp manh động do Nguyễn Văn Thi (25 tuổi, quê Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (29 tuổi, quê Gia Lai) cầm đầu.

Theo cảnh sát, trong 2 ngày 7 và 8/12, băng cướp này sử dụng súng và dao tự chế đe dọa, uy hiếp bị hại để cướp tài sản với tính chất liều lĩnh, gây lo lắng cho nhân dân.

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Biên Hòa, Long Thành, Trảng Bom và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng truy xét.

Sau 2 ngày, cảnh sát đã triệt phá, bắt giữ Thi, Tuấn cùng 9 đồng phạm; thu giữ súng, mã tấu và tang vật do nhóm này phạm tội mà có.

Các nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu, các nghi phạm khai gây ra 2 vụ cướp, 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau khi gây án, các nghi phạm bán tài sản lấy tiền tiêu xài, tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nhóm này đặt mua súng trên mạng xã hội và chuẩn bị hung khí gồm dao, mã tấu để hoạt động phạm tội. Thủ đoạn của Thi và đồng bọn là chạy xe máy ở cung đường vắng, khi phát hiện con mồi thì ép xe, dùng súng, dao uy hiếp để cướp tài sản.

Ngoài ra, nhóm nghi phạm còn lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để trộm cắp xe máy. Ngoài các vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ xử lý thêm các nghi phạm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

“Đây là nhóm tội phạm chuyên nghiệp, gây án manh động, liều lĩnh. Nhiều nghi phạm có tiền án tiền sự, phạm vi hoạt động rộng trên nhiều địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh”, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai nói và cho biết việc triệt phá thành công băng nhóm trên thể hiện quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, đảm bảo an ninh trật tự trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

Súng, mã tấu và các tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.