Bằng chứng Billie Eilish hẹn hò nhạc sĩ hơn 10 tuổi

Chia tay diễn viên Matthew Tyler Vorce được vài tháng, Billie Eilish vướng tin hẹn hò nhạc sĩ Jesse Rutherford hơn cô 10 tuổi.

Billie Eilish và Jesse Rutherford thường xuyên đi chơi cùng nhau.

Theo Page Six, Billie Eilish được phát hiện nắm tay ca sĩ Jesse Rutherford của nhóm The Neighborhood khi rời cung điện ma ám Halloween Horror Nights ở Los Angeles (Mỹ), ngày 15/10.

Không lâu sau, Finneas, anh trai của Eilish, đăng khoảnh khắc xuất hiện Rutherford và cho thấy nam ca sĩ đã diện chiếc áo khoác da giống lúc đi chơi cùng giọng ca Bad Guy.

Billie Eilish thường xuyên đi chơi riêng với Jesse Rutherford. Ảnh: TMZ.

Pop Crave - kênh truyền thông chuyên săn tin nghệ sĩ hẹn hò - tung bức ảnh Eilish và Rutherford dùng bữa ở nhà hàng. Lần khác, họ diện trang phục đơn giản, cùng nhau đi chơi công viên giải trí. Nguồn tin cho biết hai người đã nhiều lần bắt gặp thân mật với nhau.

Hiện, đại diện của Eilish và ngôi sao 31 tuổi chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò.

Billie Eilish được cho là đã quen với nghệ sĩ hơn cô 10 tuổi hồi năm 2017. Thời điểm đó, Eilish 16 tuổi còn thành viên The Neighborhood tròn 26 tuổi, đã chụp ảnh chung trong vũ hội hóa trang.

Theo Page Six, giọng ca Happier Than Ever kín tiếng chuyện tình cảm. Cô hiếm khi xác nhận tin hẹn hò dù để lộ nhiều khoảnh khắc thân mật. People đưa tin vào tháng 6, Eilish đã chia tay diễn viên Matthew Tyler Vorce sau một năm yêu.

Tin này do Vorce thông báo và anh đồng thời khẳng định không lừa dối Eilish chuyện gì trong thời gian hai người quen nhau.

Matthew Tyler Vorce xác nhận chia tay nhưng phủ nhận đã lừa dối Billie Eilish.

Báo Hollywood đưa tin Eilish cũng từng qua lại với rapper Brandon “Q” Adams. Song, mối tình này không kéo dài lâu.

Về phần Jesse Rutherford, nhạc sĩ của Sweater Weather đã hẹn hò với người mẫu Devon Lee Carlson từ năm 2015 đến năm 2021, trước khi xuất hiện vui vẻ bên Eilish.