Bán tải Ford Ranger tăng giá từ tháng 5

Ford Ranger XLS AT 4x2 và 4x4 phiên bản mới sẽ được trang bị đèn LED tự động và đèn DRL thay cho hệ thống đèn Halogen.

Ford Ranger tăng giá từ ngày 1/5. Ảnh: Bối Hạ.

Vừa qua, nhiều đại lý và nhân viên tư vấn của Ford đã thông báo về việc điều chỉnh giá cho toàn bộ dòng xe Ranger của hãng, áp dụng từ ngày 1/5. Theo đó, tất cả phiên bản Ranger được tăng giá 10-20 triệu đồng, trừ phiên bản AT 4x4.

Cụ thể, Ford Ranger XL MT 4x4 có mức tăng thấp nhất, 10 triệu đồng, từ đó đưa giá niêm yết của phiên bản này lên mức 669 triệu đồng. Wildtrak AT 4x4 cũng được điều chỉnh tăng từ 965 triệu đồng lên 979 triệu đồng.

Phiên bản Giá cũ (triệu đồng) Giá mới (triệu đồng) Mức tăng (triệu đồng) XL MT 4x4 659 669 10 XLS AT 4x2 688 707 19 XLS AT 4x4 756 776 20 Wildtrak AT 4x4 965 979 14 Sport AT 4x4 (mới)

864



XLS AT 4x4, XLS AT 4x2 là 2 phiên bản có mức tăng mạnh nhất trong đợt điều chỉnh này của Ford. Sau điều chỉnh, giá niêm yết của 2 mẫu xe này lần lượt là 776 và 707 triệu đồng. Đợt điều chỉnh này cũng công bố mức giá niêm yết của mẫu xe mới Ford Ranger Sport AT 4x4.

Một nhân viên tư vấn của đại lý Ford tại TP.HCM cho biết mức điều chỉnh lần này đi kèm một số thay đổi về mặt thiết kế của 2 mẫu xe phiên bản XLS. 2 mẫu xe XLS 4x2 và 4x4 sẽ được trang bị đèn LED mới với chế độ tự động thay vì đèn Halogen. Ngoài ra, phần đầu xe cũng được thiết kế thêm dải đèn ban ngày (DRL).

Trước đó, Ford Việt Nam cũng thông báo điều chỉnh tăng giá hàng loạt dòng xe của hãng từ đầu tháng 4. Mức tăng dao động 4-40 triệu đồng tùy mẫu xe. Ford Explorer là mẫu xe có mức tăng lớn nhất, từ 2,399 tỷ đồng lên 2,439 tỷ đồng .