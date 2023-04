Bán tải Ford Ranger Raptor trở thành xe an toàn trên đường đua

Đây là lần hiếm hoi một mẫu xe bán tải được phân công vai trò xe an toàn trên đường đua, vị trí này thường chỉ được đảm nhận bởi những mẫu xe thể thao.

Xe an toàn là phương tiện không thể thiếu trong những cuộc đua xe thể thao từ xe máy đến ôtô. Trong giải đua Repco Supercars Championship, ban tổ chức quyết định chọn Ford Ranger Raptor làm xe an toàn. Điều này gây bất ngờ với nhiều người vì vị trí này thường chỉ dành cho xe thể thao.

Để đảm nhận vai trò mới, chiếc Ranger Raptor này đã có những nâng cấp như hệ thống đèn cảnh báo lắp trên nóc xe, bộ tem màu vàng nổi bật với huy hiệu Safety Car...

Thông tin chi tiết về động cơ của Ranger Raptor phiên bản xe an toàn không được công bố, nhiều khả năng sẽ có những cải tiến so với xe nguyên bản. Ông John Hatzimanolis (tổng giám đốc truyền thông và tiếp thị Ford Australia) cho biết: "Chúng tôi mong muốn sẽ làm mọi người ngạc nhiên với hiệu suất và sự linh hoạt của Ranger Raptor ở vai trò là xe đua an toàn".

Repco Supercars Championship là giải đua xe thuộc FIA tổ chức ở Australia và New Zealand. Những chiếc xe tham dự được cải tiến từ dòng xe thương mại quen thuộc dùng động cơ V8 như Mustang GT, Camaro Z1...

Điểm đáng chú ý trong giải đua này là tất cả xe tham dự đều sử dụng loại nhiên liệu đua E75 của nhà tài trợ BP (British Petroleum). Loại nhiên liệu này bao gồm 20% xăng BP Ultimate 98 và 80% nhiên liệu sinh học.