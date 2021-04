Bản rap của Jay-Z giúp ông Barack Obama vượt qua khó khăn

Ông Barack Obama tiết lộ mình thường xuyên nghe một ca khúc của Jay-Z trong thời gian chạy đua vào Nhà Trắng cũng như khi đã nhậm chức tổng thống Mỹ.

Theo NME, trong một video được Complex đăng trên Instagram, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có những chia sẻ về ca khúc của Jay-Z đã giúp mình đương đầu với khó khăn trong sự nghiệp chính trị.

Theo đó, ông Obama cho biết My 1st Song - ca khúc trong album The Black Album của Jay-Z - là bài hát mình nghe thường xuyên trong thời gian chạy đua vào Nhà Trắng, cũng như hai nhiệm kỳ tổng thống Mỹ trong khoảng 2009-2017.

Tổng thống Obama xuất hiện cùng Jay-Z tại một sự kiện năm 2012. Ảnh: Getty Images.

“Tôi từng nhắc đến một số bài hát mình thường nghe đi nghe lại vào thời gian tranh cử chức tổng thống Mỹ. Một trong số đó là My 1st Song của Jay-Z. Tôi yêu thích ca khúc này, bởi nó đề cập tới những khó khăn ta phải vượt qua khi theo đuổi một mục đích trong đời”, ông Obama nói.

Vị cựu tổng thống tiếp tục: “Đôi khi, bạn phải vờ như mình cam đảm, cố lờ đi sự bất an đang cào cấu tâm can. Khi đang tiến hành chiến dịch tranh cử tổng thống, cảm giác bất an của tôi đến từ nỗi lo lắng không biết mình có thành công hay không.

Lời bài hát có đoạn, ‘Lần cuối như lần đầu và lần đầu như lần cuối, cơn khát của tôi chưa bao giờ vơi đi’. Thực ra, tôi vẫn thường nghe đi nghe lại ca khúc này trong thời gian nhậm chức.

Lời bài hát nhắc nhở tôi rằng ngay cả khi ta đã đạt được mục đích, một chút cảm giác chưa trọn vẹn chính là động lực thúc đẩy bạn tiến vế phía trước”.