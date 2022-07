Ban nhạc Blue sau 22 năm hoạt động

Blue là ban nhạc nam người Anh, thành lập năm 2000. Nhóm bao gồm 4 thành viên Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa và Lee Ryan. Blue là một trong những ban nhạc nam nổi tiếng nhất những năm đầu thập niên 2000. Ở Việt Nam, âm nhạc của nhóm, đặc biệt các bản hit như One Love, U Make Me Wanna, Sorry Seems to Be the Hardest Word, All Rise, Fly By II… gắn liền với tuổi thanh xuân của những khán giả thế hệ 8X, 9X. Ảnh: Metro UK.