Bạn gái tai tiếng khiến 'chàng rể quốc dân' Lee Seung Gi bị quay lưng

Ngày 15/2, Lee Seung Gi lần đầu xuất hiện sau khi thông báo kết hôn với Lee Da In. Việc anh phớt lờ bê bối của gia đình vợ khiến truyền thông Hàn Quốc phản ứng.

Lee Seung Gi tổ chức lễ cưới vào tháng 4.

Ngày 15/2, tờ Ten Asia đưa tin Lee Seung Gi tham dự buổi ra mắt chương trình giải trí Peak Time của JTBC tổ chức tại khách sạn Stanford, Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ kiêm diễn viên xuất hiện kể từ khi công khai chuyện kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In.

Trong sự kiện, Lee Seung Gi chia sẻ về hôn lễ sắp tới. Anh bày tỏ biết ơn khi được mọi người chúc mừng. Nam ca sĩ nói anh đang có thời gian hạnh phúc và được đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ.

Tuy nhiên, tờ Ten Asia nhận định việc Lee Seung Gi hoàn toàn lờ đi vụ thao túng giá cổ phiếu của cha mẹ vợ tương lai - Lee Hong Hun và Kyeon Mi Ri - trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Năm 2009, Kyeon Mi Ri bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu. Theo Chosun, Kyeon mua 55.000 cổ phiếu trị giá 4,9 tỷ won của một công ty. Việc này khiến Kyeon trở thành người nắm giữ số cổ phiếu lớn thứ 4 trong làng giải trí ở thời điểm đó. Sau đó, Kyeon Mi Ri phủ nhận việc thao túng cổ phiếu. Cô xin lỗi vì gây ra ồn ào và từ bỏ tư cách đại diện hình ảnh cho một mạng mua sắm gia đình.

Lee Seung Gi trong sự kiện chiều 15/2. Ảnh: Ten Asia.

Trong khi đó, ông Lee từng bị buộc tội và truy tố với cáo buộc kiếm lợi bất chính hàng tỷ won bằng cách giao dịch nội gián và thúc đẩy giá cổ phiếu. Theo Ten Asia, hơn 300.000 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ việc của vợ chồng Kyeon Mi Ri. Một số người trong đó đã đưa ra những lựa chọn cực đoan.

Đó là lý do vợ chồng Kyeon Mi Ri và hai con gái Lee Yu Bi, Lee Da In đến nay vẫn bị công chúng Hàn Quốc ghét bỏ.

Ten Asia nhận định tất cả tranh cãi hoàn toàn do Kyeon Mi Ri và Lee Hong Hun. Tuy nhiên, Lee Seung Gi là một ngôi sao hàng đầu và nhân vật của công chúng. Do đó, anh nên có trách nhiệm lên tiếng về ồn ào, thay vì chỉ khen ngợi vợ sắp cưới.

“Vì anh ấy đã quyết định gia nhập gia đình Kyeon Mi Ri nên vụ thao túng giá cổ phiếu không phải vấn đề Lee Seung Gi có thể tránh né. Tình yêu không phải nhiệm vụ duy nhất của Lee Seung Gi. Là người của công chúng, nếu cứ phớt lờ những phần cần vạch rõ thì chỉ phút chốc hình tượng chàng rể quốc dân anh ấy gây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ”, tờ Ten Asia viết về Lee Seung Gi.

Ngày 7/2, tờ Hankyung đưa tin Lee Seung Gi thông báo kết hôn với Lee Da In. Hôn lễ của hai người sẽ diễn ra vào 7/4. Khi họ công khai hẹn hò vào giữa năm 2021, nhiều fan của Lee Seung Gi phản đối vì gia đình Lee Da In vướng nhiều tai tiếng.

Lee Seung Gi (sinh năm 1987) được mệnh danh “chàng rể quốc dân” sau thành công của bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Xuất thân là ca sĩ nhưng Lee Seung Gi thành công hơn cả ở mảng phim ảnh. Anh tham gia nhiều phim nổi tiếng như Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá…

Lee Da In sinh năm 1992, có vai diễn đầu tiên vào năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh The Fatal Encounter. Cô hầu hết đóng vai phụ trong các phim truyền hình như Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner...

Cô là con gái của diễn viên Kyeon Mi Ri và Im Young Gyu. Năm 1993, Kyeon Mi Ri ly hôn nam diễn viên Im Young Gyu. Sau khi mẹ tái hôn với doanh nhân Lee Hong Hun, Lee Da In và chị gái Lee Yoo Bi lấy họ theo cha dượng.