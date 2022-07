Bạn gái Leonardo DiCaprio đóng chính phim trộm cướp

Camila Morrone bận rộn với nhiều dự án phim trong năm nay. Cô vừa ghi hình xong tác phẩm lấy chủ đề trộm cướp của đạo diễn Keir O'Donnell.

Ngày 13/7, Deadline xác nhận Camila Morrone đóng cặp cùng Joe Keery, tài tử nổi tiếng của Stranger Things, trong bộ phim lấy đề tài trộm cướp Marmalade. Quá trình ghi hình phim ở Minnesota (Mỹ) được báo cáo vừa hoàn tất.

Marmalade là phim đầu tay do Keir O'Donnell đạo diễn kiêm biên kịch, nội dung xoay quanh cuộc sống của người đàn ông ở thị trấn nhỏ yên bình. Tuy nhiên, anh phải vào tù và kể lại câu chuyện sống động về vụ cướp ngân hàng. Kết phim là sự đoàn tụ của nam chính với người yêu.

Camila Morrone sẽ diễn xuất cùng Joe Keery trong phim mới. Ảnh: Getty.

Bạn gái Leonardo DiCaprio thủ vai nữ chính. Tính cách nhân vật được hứa hẹn đặc sắc, khác biệt hoàn toàn các dạng vai trước do nữ người mẫu đảm nhận.

Nhà sản xuất mới hé lộ thông tin của dàn diễn viên, chưa công bố ngày phát hành phim chính thức.

Song song với Marmalade, Morrone tham gia bộ phim khác có nhan đề Daisy Jones & The Six của Amazon Studios, đang trong quá trình hậu sản xuất. Tác phẩm còn có sự góp mặt của Riley Keough và Sam Claflin.

Camila Morrone sinh năm 1997, là diễn viên, người mẫu mang hai quốc tịch Argentina và Mỹ. Cô bắt đầu diễn xuất năm 2012 trong phim tài liệu My Own Private River - dự án nhằm tri ân cố diễn viên River Phoenix.

Tiếp theo đó, người đẹp tham gia phim Never Goin 'Back và Mickey and the Bear. Đặc biệt, vai diễn Mickey Peck trong Mickey and the Bear nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và công chúng cho diễn xuất tiến bộ của Morrone.

Đối với sự nghiệp thời trang, năm 2016, cô được mời làm mẫu trong chiến dịch của Victoria's Secret, chụp ảnh bìa Vogue phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ. Người hâm mộ sàn diễn đã có dịp thưởng thức bước catwalk uyển chuyển của Morrone trong show Moschino.

Leonardo DiCaprio và bạn gái người mẫu ở lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: USA Today.

Morrone bước chân vào showbiz đã lâu nhưng chỉ thực sự nổi tiếng khi yêu Leonardo DiCaprio. Họ nảy sinh tình cảm sau nhạc hội Coachella 2017. Tài tử lớn hơn người mẫu quốc tịch Argentina 23 tuổi, và thậm chí nhỉnh hơn mẹ bạn gái một tuổi. Chính vì khoảng cách tuổi tác lớn, Morrone từng bị mang tiếng hám danh và tiền khi yêu tài tử Titanic.