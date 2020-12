Bạn diễn muốn Johnny Depp trở lại tham gia ‘Cướp biển Caribbean’

Nam diễn viên Kevin McNally cho rằng nhà sản xuất nên đưa Johnny Depp trở lại trong phần tiếp theo của loạt phim “Pirates of the Caribbean”.

Yahoo! Movies đưa tin khi tham gia chương trình phát thanh The Respondent, nam diễn viên Kevin McNally khẳng định sẽ là “sai lầm” nếu nhân vật Jack Sparrow của Johnny Depp không trở lại trong phần Pirates of the Caribbean tiếp theo. McNally thủ vai Joshamee Gibbs, phó tàu kiêm cánh tay phải của Jack Sparrow, kể từ phần đầu tiên.

Nam diễn viên 64 tuổi tin rằng Depp đã tạo nên một “huyền thoại đương đại” trên màn ảnh khi thủ vai gã cướp biển say xỉn trong năm phần phim Pirates of the Caribbean từ năm 2003 tới 2017. Do đó, sẽ là sai lầm nếu kế hoạch tái khởi động thương hiệu điện ảnh gạt bỏ Jack Sparrow.

Kevin McNally đã vào vai cánh tay phải của Jack Sparrow trong cả năm phần phim Pirates of the Caribbean từng ra rạp. Ảnh: Disney.

“Quan điểm của tôi về chủ đề này khá phức tạp. Ít nhiều, loạt phim đã đi vào lối mòn. Do đó, tái khởi động thương hiệu là điều cần thiết. Nhưng tôi cho rằng loạt phim mới, dù tập trung vào nhóm nhân vật trẻ trung hơn, không nên loại bỏ Jack Sparrow”, ông nói.

Số phận nhân vật do Johnny Depp thủ vai trong loạt phim Pirates of the Caribbean trở nên mù mờ sau khi nam diễn viên bị tòa xử thua trong vụ kiện tụng với The Sun của Anh. Depp đã đâm đơn kiện tờ báo sau khi tờ báo này gọi anh là “kẻ vũ phu” (wife beater).

Không lâu sau khi vụ kiện ngã ngũ, Depp được Warner Bros. đề nghị trả vai phù thủy hắc ám Grindelwald trong loạt phim chuyển thể Fantastic Beasts. Thay thế anh là tài tử Mads Mikkelsen.

Trước thời điểm vụ kiện được xét xử, Jerry Bruckheimer - nhà sản xuất của thương hiệu Pirates of the Caribbean - tiết lộ ông không chắc chắn về vai diễn của Depp trong phần phim mới. Tương lai loạt phim sẽ thuộc về những nữ cướp biển khi Karen Gillan được đồn đoán sẽ đảm nhận vai chính phần phim mới, còn Margot Robbie góp mặt ở một dự án khác diễn ra trong cùng bối cảnh.

Tuy nhiên, vẫn chưa có gì chắc chắn khi nói về tương lai của Pirates of the Caribbean, nhất là trước tình hình phòng vé thế giới đang thiệt hại nặng nề vì dịch bệnh.