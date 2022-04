Bạn diễn kể chuyện khó vào vai người tình của Ben Affleck

Nữ diễn viên Sienna Miller tiết lộ mình và Ben Affleck khó hợp tác ăn ý khi vào vai cặp tình nhân trong phim “Live By Night”.

ComicBook đưa tin nữ diễn viên Sienna Miller làm khách mời trong số mới lên sóng của chương trình The Drew Barrymore Show. Trong cuộc trò chuyện, cô tiết lộ khía cạnh bất ngờ trong lần hợp tác với Ben Affleck ở phim điện ảnh Live By Night.

Theo chia sẻ của Sienna Miller, cô đã có khoảng thời gian tuyệt vời trên phim trường Live By Night. Tuy nhiên tương tác tình cảm giữa nữ diễn viên và Affleck trên màn ảnh vẫn chưa được ưng ý. “Trên phim trường Ben Affleck giống như anh trai của tôi vậy. Đời tôi chưa bao giờ cười nhiều đến như thế. Ý tôi là, dù việc này nói ra nghe có vẻ thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng đúng là vậy đấy”, cô nói.

“Tuy nhiên giữa chúng tôi chẳng có chút tương tác tình cảm nào. Thật kỳ quặc. Chúng tôi diễn vai một cặp tình nhân. Thế nhưng người này lại chẳng có chút thu hút nào với người kia, thật khó tin. Đầu anh ấy khá lớn, còn tôi lại nhỏ. Thế nên trước ống kính, tôi luôn được xếp đứng trước anh ấy. Anh ấy lại còn là đạo diễn bộ phim, khiến tôi không thể nào nhìn vào anh ấy mà không phì cười”, nữ diễn viên chia sẻ.

Sienna Miller và Ben Affleck trong một cảnh phim Live By Night. Dù nhận nhiều kỳ vọng, tác phẩm vẫn thất bại khi chỉ thu về vỏn vẹn 22 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Ảnh: WB.

Hồi 2017, trả lời phỏng vấn E! News, Sienna Miller từng chia sẻ về cảnh giường chiếu với Ben Affleck trong Live By Night đã khiến cô bật khóc. "Kịch bản viết rằng chúng tôi âu yếm nhau mọi nơi mọi lúc, trong quán rượu, trong xe hơi... Tôi tự nhủ vậy là nguyên ngày chúng tôi sẽ chỉ quay cảnh ân ái. Làm sao thế được", cô hồi tưởng.

"Sau chín tiếng làm việc, tôi bắt đầu run rẩy và nước mắt giàn giụa. Các bạn hẳn sẽ cười tôi, nhưng Ben quả là một tay chuyên nghiệp. Sự thật là thế. Chúng tôi quay đi quay lại một cảnh tới ba lần. Tới lần thứ ba, tôi phải thốt lên 'Anh đùa đấy hả?'. Rồi tôi nói 'Tôi không biết anh đang muốn kể gì với khán giả, khả năng giường chiếu của mình à?'. Khi quay, đôi lúc tôi phải rời khỏi bối cảnh vì không kìm được nước mắt", cô tiếp tục.

Live By Night ra đời năm 2016 do Ben Affleck đạo diễn và đóng chính. Kịch bản phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 2012 của Dennis Lehane. Nội dung Live By Night xoay quanh thế giới ngầm tại Boston, Mỹ vào Thời kỳ Cấm rượu trong thập niên 1920. Đây là giai đoạn rối ren với các cuộc chiến bang hội và nạn phân biệt chủng tộc hoành hành.

Sienna Miller thủ vai Emma Gould, tình nhân của một trùm ma túy khét tiếng. Cô và nhân vật Joe Coughlin của Ben Affleck gặp gỡ và sa vào lưới tình khi Gould là “hoa đã có chủ”.