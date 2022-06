Bài xã luận khiến Amber Heard bị Johnny Depp kiện được chỉnh sửa

Sau khi vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard ngã ngũ, tờ Washington Post đã bổ sung chú thích của biên tập viên vào đầu bài xã luận đăng năm 2018 của Amber Heard.

People đưa tin tờ Washington Post vừa bổ sung phần chú thích của biên tập viên vào đầu bài xã luận do Amber Heard viết năm 2018 kể về việc đã chống chọi và vượt qua bạo lực gia đình. Điều chỉnh được thực hiện sau khi kết quả xét xử vụ Johnny Depp kiện Amber Heard tội phỉ báng được công bố. Tòa án kết luận bài viết của Heard chứa nội dung phỉ báng tài tử Pirates of the Caribbean.

Hôm 2/6, phiên bản điện tử của bài xã luận do Amber Heard viết, đăng trên website của Washington Post từ tháng 12/2018 đã được bổ sung chú thích của biên tập viên. Đoạn văn bản viết: “Hồi 2019, Johnny Depp kiện Amber Heard tội phỉ báng, phát sinh từ nội dung bài viết đăng năm 2018 này. Ngày 1/6/2022, trong một phiên tòa tổ chức tại Fairfax County, bồi thẩm đoàn kết luận Amber Heard có tội vì ba phát ngôn trong bài báo - bị phía Depp tố cáo là sai sự thật và làm tổn hại danh dự nam diễn viên”.

“Chúng gồm: (1) ‘Tôi lên tiếng chống lại bạo lực tình dục, và phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ nền văn hóa của chúng ta. Điều này cần phải thay đổi’. (2) ‘Rồi hai năm trước, tôi trở thành người nổi tiếng là nạn nhân của bạo lực gia đình, và tôi cảm thấy sức ép từ dư luận xã hội đổ lên đầu những người phụ nữ dám lên tiếng’. (3) ‘ Tôi có cơ hội hiếm hoi được chứng kiến, trong thời gian thực, cách thể chế này bảo vệ những gã đàn ông là kẻ bạo hành’”, đoạn chú thích tiếp tục.

Văn bản kết thúc bằng việc tóm tắt: “Mặt khác, tòa cũng phát hiện Depp, thông qua luật sư Adam Waldman của mình, đã có hành vi phỉ báng Heard như một trong ba tội danh được liệt kê trong hồ sơ phản tố”.

Việc Amber Heard thua kiện cũng khiến nữ diễn viên mang danh kẻ lạm dụng tầm ảnh hưởng của phong trào #Metoo. Ảnh: AP.

Ngày 1/6, bồi thẩm đoàn đã công bố kết luận cuối cùng, nhất trí xác định Amber Heard, 36 tuổi, đã làm tổn hại danh dự chồng cũ là Johnny Depp, 58 tuổi, ba lần trong bài xã luận của mình được đăng hồi tháng 12/2018. Tên tuổi Depp không được đề cập trực tiếp trong bài báo. Bồi thẩm đoàn xác định Depp được nhận khoản bồi thường trị giá 15 triệu USD , nhưng giảm xuống còn 10,35 triệu USD theo quy định của luật pháp bang Virginia. Amber Heard được nhận 2 triệu USD tiền bồi thường từ chồng cũ, tuy nhiên tuyên bố sẽ kháng cáo.

Chia sẻ với People, nhà phân tích pháp lý Emily D. Baker bình luận tờ Washington Post đã có “nước đi thông minh” khi thêm chú thích của biên tập viên nhằm cập nhật tình hình thay vì gỡ bỏ hoàn toàn bài báo. “Vụ kiện này nhận được sự quan tâm và bàn tán rộng rãi, thế nên tôi nghĩ bài xã luận vẫn có giá trị như một văn bản tham chiếu”, Baker nói.

Vị chuyên gia tiếp tục: “Tôi trân trọng quyết định thêm vào chú thích thay vì gỡ bỏ hoàn toàn. Và tôi cũng trân trọng cách họ đã trích dẫn cụ thể, chính xác những điểm được xác định là phỉ báng trong bài. Im lặng xóa bài thì ai cũng làm được, nhưng tôi đánh giá cao việc họ đã lên tiếng ‘Bất kỳ ai đang đọc bài báo này, đây là những điều đã xảy ra’”.

Roy Gutterman, giáo sư tại trường Newhouse thuộc Đại học Syracuse đồng thời là giám đốc Trung tâm Vì quyền tự do ngôn luận Tully, viết trong một bài báo rằng phán quyết của tòa “sẽ khiến nhiều người sững sờ”. Gutterman chia sẻ: “Tại thời điểm này, rất khó để đánh giá những ảnh hưởng lâu dài mà quyết định đó sẽ mang lại cho luật phỉ báng hay liệu nó có khiến những diễn giả và cây bút tương lai chùn tay khi đề cập đến những chủ đề gây tranh cãi hay không. Tôi nghĩ là có”.

“Lời tố cáo hành vi phỉ báng được xây dựng trên cơ sở phát ngôn trong một bài báo. Nhiều tuần dài đưa lời khai và cung cấp bằng chứng trước tòa đôi khi buồn tẻ, có lúc lại hấp dẫn và đầy tính giải trí; nhưng tôi không chắc nó có thể chứng minh được điều gì ngoài sự thật hai ngôi sao điện ảnh có một mối quan hệ nhiều vấn đề”, Gutterman kết luận.