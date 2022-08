Bài toán sinh tử trên không

Chuyến bay mang số hiệu KI501 mang theo virus chết người, trong phim thảm họa "Emergency Declaration".

Tạo tiếng vang tại liên hoan phim Cannes 2021, Emergency Declaration được kỳ vọng mang đến sự đột phá trong dòng phim thảm họa. Phim do Han Jae Rim, nhà làm phim gặt hái nhiều thành công về mặt phê bình lẫn thương mại với The King (2017), cầm trịch.

Trên nhiều trang báo Hàn, Emergency Declaration được ví như sự kết hợp giữa sự cố hàng không và dịch bệnh truyền nhiễm. Nội dung xoay quanh một vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng bằng vũ khí sinh học. Trên độ cao hơn 8.000 m, chuyến bay khởi hành từ Incheon đến Hawaii chở theo 150 người bị tấn công bởi một loại virus tử thần.

Chuyến bay định mệnh của 150 sinh mạng.

Hàng trăm số phận bị đặt vào tình trạng khẩn cấp, số ca tử vong ngày một tăng cao. Từ đây, bài toán sinh tử được đặt ra, tính mạng con người bị đo đếm trên bàn cân đạo đức.

Đề tài cũ, chất liệu mới

Thảm họa hàng không là nguồn cảm hứng cho nhiều bom tấn Hollywood như The Captain, Sully, Flight 7500, The Crew... So với các bộ phim cùng đề tài, tác phẩm Hàn không có sự phá cách, tiếp tục khai thác nỗi sợ tột cùng của nạn nhân đang trên bờ vực sống - chết.

Đặt Emergency Declaration lên bàn cân với Train To Busan (2016), người xem dễ thấy nhiều điểm tương đồng. Nội dung bám chặt vào cấu trúc kịch bản 3 hồi 8 nhịp của Hollywood, liên tiếp đưa ra thử thách và trông chờ vào cách nhân vật giải quyết vấn đề. Song, đạo diễn Han vẫn biết cách tạo dấu ấn riêng biệt.

Cấu tứ phim có nhiều điểm tương đồng Train to Busan.

Điểm sáng dễ nhận ra của kịch bản là sự kết hợp vừa vặn thảm họa hàng không với dịch bệnh truyền nhiễm. Trong không gian khép kín trên cao, 150 con người trở thành chuột bạch cho phần tử khủng bố đặc biệt. Nhờ đó, bộ phim tạo được hiệu ứng kịch tính tột độ khi nỗi sợ nhân đôi. Đây cũng là chất liệu mới giúp chuyến bay “tử thần” của Han trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết.

Yếu tố tạo nên sự đặc biệt cho Emergency Declaration chính là máy bay Boeing 777 được thực hiện bởi CGI (kỹ xảo vi tính). Từ chi tiết nhỏ cho đến màn chao lượn trên không đều tạo được cảm giác chân thực gần như tuyệt đối. Đầu năm 2020, bộ phim phải ghi hình trong bối cảnh phong tỏa bởi Covid-19. Tuy nhiên, nhờ vào kỹ thuật tiên tiến sản phẩm vẫn đảm bảo được tính chặt chẽ cần có.

Thực lực của dàn sao Hàn

Emergency Declaration hứa hẹn gây sốt phòng vé khi quy tụ dàn diễn viên cộm cán của xứ sở kim chi. KI501 chở theo 150 con người cùng những giấc mơ khác nhau, các chi tiết tranh đấu cho quyền được sống cài cắm tinh tế, giàu sức gợi.

Diễn xuất của Song Kang Ho khắc họa thành công nhân vật đội trưởng đội điều tra khủng bố nhiều suy tư. Trong ánh mắt của nam chính Parasite (2019) vẫn tồn tại sự đanh thép, liều lĩnh đến bất ngờ trước những quyết định.

Nằm trong tuyến nhân vật chính, thực lực của Lee Byung Hun được giới chuyên môn đánh giá cao dù anh từng lo sợ khi tham gia phim thảm hoạ. Hành trình vượt qua nỗi sợ bầu trời của Jae Hyuk (Lee Byung Hun) không chỉ khiến người xem nghẹt thở mà còn giàu cảm xúc.

Ngoài ra, giới phê bình quốc tế đánh giá cao cách Han tạo hình nhân vật. Các vai phản diện thường hướng đến hình ảnh máu lạnh, gương mặt gai góc song Emergency Declaration ngược lại. Jin Seok (Yim Si Wan) đánh lừa thị giác bởi gương mặt thư sinh, hiền lành nhưng bên trong ẩn chứa một ác quỷ mắc bệnh rối loạn tâm lý. Hắn ngẫu nhiên lựa chọn chuyến bay KI501 để thực hiện dã tâm điên rồ của mình.

Yim Si Wan có nhiều thay đổi sau diễn xuất từ sau Strangers from Hell.

“Con dao hai lưỡi” khi truyền tải thông điệp

Emergency Declaration đánh thẳng vào giá trị tình người. Các nạn nhân vừa chao đảo trên không, vừa đối diện với cái chết cận kề, đây cũng là lúc tham - sân - si trong bản tính của con người được bộc lộ. Chúng khởi sinh từ cá nhân lan ra phạm vi quốc gia và quốc tế.

Khi tình trạng khẩn cấp được báo động, KI501 nhiều lần muốn hạ cánh nhưng không vận Hoa Kỳ, Nhật Bản hay thậm chí Hàn Quốc đều từ chối. Hai chiến tuyến được thiết lập, một trên không, một dưới mặt đất đều hối hả tìm phương án khả thi.

Thông điệp sinh tồn nhập nhằng yếu tố chính trị, khiến nửa sau phim có phần lan man.

Tuy nhiên, việc phát triển nhiều tuyến truyện, kết hợp yếu tố chính trị, cũng là “con dao hai lưỡi” đầy nguy hiểm. Ở chặng cuối, Emergency Declaration vô tình trở nên phi thực tế khi thoại của Lee Byung Hun “kịch hoá”. Liên tiếp đan xen những câu chuyện về tình người khiến phim bị dài hơi và trật nhịp khỏi yếu tố tranh đấu sinh tử trước đó.