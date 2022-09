Bài toán khó khi thay thế tiền in hình Nữ hoàng Elizabeth II

Anh, Australia và New Zealand thừa nhận sẽ mất nhiều năm để thay thế chân dung nữ hoàng in trên tiền. Tiền xu in hình cố nữ hoàng thậm chí có thể được lưu hành trong nhiều thập kỷ.

Theo CNBC, trước khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 sau 70 năm trị vì, bà đã chứng kiến từ Thế chiến II đến cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016 và đại dịch toàn cầu, trở thành biểu tượng của sự bất biến giữa dòng chảy của lịch sử. Hình ảnh của cố nữ hoàng được in trên tiền của 15 quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh, Australia, Canada và New Zealand. Nhiều tờ tiền của Bermuda, St. Lucia, Montserrat và một số quốc gia ở Caribe cũng in chân dung nữ hoàng. Theo truyền thống, những tờ tiền này sẽ được thay bằng hình ảnh của Vua Charles III. Hình ảnh của nữ hoàng Anh đã xuất hiện trên tiền giấy và tiền xu của khối Thịnh vượng chung lâu đến mức nhiều người tự hỏi liệu chúng có thể tiếp tục được sử dụng sau khi nữ hoàng qua đời hay không. Hình ảnh của cố nữ hoàng được in trên tiền của 15 quốc gia. Ảnh: Reuters. Khó loại bỏ sớm Mới đây, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho biết những đồng tiền có in hình nữ hoàng "vẫn sẽ được sử dụng hợp pháp" ở Anh và các quốc gia khác. Theo thông cáo báo chí của BoE, hình ảnh của Vua Charles III sẽ thay thế chân dung nữ hoàng. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết dự kiến được công bố sau lễ tang của nữ hoàng. Hiện có khoảng 4,5 tỷ tờ bảng Anh đang được lưu hành. Trong khi đó, số lượng đồng xu in hình nữ hoàng lên tới 29 tỷ đồng . Vì vậy, theo ước tính của The Guardian, việc thay chúng bằng chân dung của Vua Charles III sẽ mất khoảng 2 năm. Theo ông Dominic Chorney tại công ty chuyên về tiền xu A.H. Baldwin & Sons, những đồng tiền xu mang chân dung Vua Charles III sẽ được lưu hành, nhưng các đồng xu cũ với hình ảnh nữ hoàng cũng không bị loại bỏ sớm. Số lượng đồng xu in hình nữ hoàng đang được lưu hành lên tới 29 tỷ đồng . Ảnh: Reuters. "Các đồng xu sẽ được loại bỏ theo thời gian. Nhưng tôi cho rằng đồng xu in hình nữ hoàng có thể vẫn còn trong nhiều thập kỷ tới", ông nói thêm. "Khi những đồng tiền này vẫn được sử dụng hợp pháp, không có lý do gì để cố gắng loại bỏ chúng", ông Chorney bình luận. Ông cho rằng tiền xu mang hình Vua Charles III sẽ được lưu hành cùng những đồng xu có chân dung Nữ hoàng Elizabeth II. "Điều này là chưa từng có trong lịch sử hiện đại", vị chuyên gia nói thêm. Mất nhiều năm để thay đổi Trong tuần này, Xưởng đúc tiền Hoàng gia Australia xác nhận sẽ bắt đầu đúc tiền xu mang hình Vua Charles III vào năm sau. Tính đến thời điểm hiện tại, tờ 5 AUD đang mang hình ảnh nữ hoàng và vẫn được lưu hành. Theo ông Andrew Leigh - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia, hình ảnh trên tờ tiền sẽ thay đổi. Tuy nhiên, chưa biết liệu tờ 5 AUD có thay bằng hình ảnh Vua Charles III hay không. Khi được hỏi về việc in chân dung các nhà hoạt động vì quyền của người bản địa Australia như ông Eddie Mabo và Vincent Lingiari, ông Leigh không loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, theo một tuyên bố của Ngân hàng Dự trữ Australia, tờ 5 AUD sẽ không bị thu hồi và vẫn được lưu hành trong nhiều năm tới. Theo truyền thống, các tờ tiền mang hình nữ hoàng ở nhiều quốc gia sẽ được thay bằng hình ảnh của Vua Charles III. Ảnh: Reuters. Còn tại Canada, hình ảnh của nữ hoàng được in trên tiền xu và tờ 20 CAD polymer. Bộ Tài chính Canada hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về việc thay thế hình ảnh của nữ hoàng. Trong khi đó, Xưởng đúc tiền Hoàng gia Canada khẳng định rằng "sự thay đổi về người đứng đầu Hoàng gia không nhất thiết dẫn tới việc thay thế các đồng xu đang lưu hành". Theo một cuộc thăm dò được hãng nghiên cứu Pollara Strategic Insights thực hiện vài ngày sau khi nữ hoàng qua đời, 56% người Canada được hỏi phản đối việc in chân dung Vua Charles III lên tiền tệ. Trong khi đó, ở New Zealand, hình ảnh Vua Charles III sẽ thay thế chân dung nữ hoàng trên tất cả đồng xu và tờ 20 NZD. Nhưng vì chi phí quá lớn, Ngân hàng Dự trữ New Zealand cho biết không có kế hoạch thay đổi thiết kế của các đồng tiền "trong một vài năm nữa".