Bài tập cơ bắp của nam phụ 'Hẹn hò chốn công sở'

Ngoài những bài tập nặng ở phòng gym, Kim Min Kyu cũng đầu tư thiết bị tại nhà để tăng cường cơ bắp. Hơn nữa, anh cũng duy trì sở thích bơi lội.

Trả lời phỏng vấn của Xports News, Kim Min Kyu cho biết mình phải thay đổi chế độ ăn và luyện tập chăm chỉ để có hình thể giống nhân vật trong truyện nhất.

“Bên cạnh đó, để có cơ thể lực lưỡng nhằm phục vụ cảnh 18+ với Seol In Ah cũng không phải việc dễ dàng. Khi cảnh quay đó kết thúc, chúng tôi mới có thể thoải mái hơn”, anh chia sẻ với Koreaboo.

Kim Min Kyu đầu tư thanh kéo tại nhà để dễ thực hiện động tác pull up khi có thời gian rảnh. Ảnh: Happytribe ent.

Khi tập gym, anh nhấn mạnh các bài cho bắp tay, cơ tam đầu, ngực và cơ bụng. Anh thích nâng tạ để tăng cường cơ bắp cốt lõi, đốt cháy chất béo trong cơ thể, củng cố các khớp và xương. Nó cũng giúp anh cải thiện sức khỏe tim mạch. Điều này rất quan trọng khi tính chất công việc của anh phải quay đến khuya.

Nam diễn viên còn đầu tư thanh kéo ở nhà để tiện cho việc luyện tập hàng ngày và bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Pull up là bài tập được anh ưa chuộng, giúp rèn luyện sức mạnh phần thân trên.

Để thực hiện bài tập này, anh treo người lên thanh với lòng bàn tay hướng ra xa và cơ thể duỗi thẳng hoàn toàn. Sau đó, anh kéo người lên cho đến khi cằm ở trên thanh.

Theo Healthline, pull up khó hơn bài tập chin up. Ngoài tác dụng tăng cường cơ lưng, cơ tay, cơ vai, nó còn giúp cải thiện sức cầm nắm.

Biên tập viên Choi Yoo Jeong của Insight từng nhận xét bắp tay Min Kyu còn to hơn mặt anh. Ảnh: Happytribe ent.

Bên cạnh đó, anh thỉnh thoảng kết hợp với bài tập squat để tăng cơ thân dưới. Để tránh bị nhàm chán, Kim Min Kyu cũng chạy bộ bên ngoài. Thói quen này giúp anh tránh tình trạng căng thẳng quá mức, đồng thời tốt cho hệ tim mạch.

Theo Kdrama Stars, trước khi làm diễn viên, Min Kyu là vận động viên bơi lội tự do. Anh vẫn duy trì sở thích này và xem nó như bài tập thể thao.

Bơi lội được các chuyên gia nhận định có thể giúp xây dựng cơ bắp. Hướng dẫn viên bơi Morrissey giải thích: “Nó đòi hỏi bạn hoạt động gần như toàn bộ cơ thể. Phần cánh tay, thân trên cơ thể và đặc biệt là đùi được săn chắc”.

Kim Min Kyu từng muốn trở thành vận động viên bơi lội. Ảnh: Happytribe ent.

Kim Min Kyu (sinh năm 1994) có chiều cao 1,83 m, khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Năm 2017, Kim Min Kyu được yêu thích khi tham gia show ca nhạc I Can See Your Voice.

Trước Business Proposal, Kim Min Kyu từng được khán giả biết đến với loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng của xứ kim chi như Signal (Tín hiệu), School 2015 (Học đường 2015), Perfume (Mùi hương bí ẩn), gần nhất là Snowdrop…