Bài học nhân sinh của 'Dấu ấn rồng thiêng'

Có mặt tại Việt Nam cùng thời "Bảy viên ngọc rồng", "Dấu ấn rồng thiêng" là bộ truyện được nhiều độc giả nước ta yêu thích.

Dấu ấn rồng thiêng (Dragon quest: The adventure of Dai) là bộ truyện tranh được sáng tác dựa trên dòng game nhập vai cùng tên do NXB Shueisha ấn hành, đăng tải trên tạp chí manga nổi tiếng Weekly Shonen Jump từ năm 1989 đến 1996.

Khoảng năm 1998, bộ truyện đình đám này xuất hiện tại Việt Nam và tạo ra cơn sốt lớn, nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả lúc bấy giờ.

Theo Forbes, tới nay, Dấu ấn rồng thiêng bán được hơn 47 triệu bản. Bộ truyện được đánh giá là gặt hái được thành công rất lớn, dù có nội dung dựa trên một game nhập vai.

Để dễ hình dung, những gì mà hai tác giả (Sanjou Riku viết nội dung và Inada Hiroshi vẽ minh họa) làm được với Dấu ấn rồng thiêng ngang ngửa những gì Mitsuru Adachi từng thành công với H2 hay Hajime Isayama với Attack on Titan. Không có nhiều bộ manga có thể cán mốc gần 50 triệu bản bán ra như thế.

Trong truyện, Dai đã phải đối đầu nhiều kẻ địch hùng mạnh để bảo vệ được bạn bè, người thân. Ảnh: Vnssub.

Phong cách sáng tạo thập niên 1980, 1990

Được sáng tác dựa theo một game nhập vai nổi tiếng, Dấu ấn rồng thiêng có cốt truyện không quá phức tạp. Ở đó, người ta vẫn thấy được các anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, diệt gian trừ bạo; thấy được chiến thắng của lẽ phải và chính nghĩa trước những điều hắc ám.

Thực tế, đó cũng là phong cách sáng tác chủ đạo của thập niên 1980 và 1990. Truyện tranh không đơn thuần là món đồ để giải trí mà nó còn là phương tiện để thế hệ trước giáo dục, định hướng cho thế hệ măng non.

Vì vậy, cũng như nhiều bộ manga cùng thời khác, Dấu ấn rồng thiêng mang theo nhiều ngụ ý của tác giả như lòng dũng cảm, sự hy sinh hay tư tưởng lẽ phải tất thắng... Tuy nhiên, tác giả Sanjou Riku đã thể hiện những điều ấy theo cách rất khác.

Không nhàm chán, không lối mòn, các bí ẩn liên tục đan xen, chất chồng lên nhau, khiến độc giả hồi hộp chờ đón tình tiết tiếp theo. Nhưng khi chúng dần dần sáng tỏ, người đọc sẽ thực sự thỏa mãn, thích thú với những bất ngờ được tác giả khéo léo sắp xếp.

Dấu ấn rồng thiêng là câu chuyện xoay quanh Dai và đồng đội trên con đường tiêu diệt đại ma vương. Cậu có tên thật Dino, là con trai của kỵ sĩ rồng huyền thoại Baran. Tuy nhiên, Dai đã bị lạc khỏi cha mẹ từ khi còn nhỏ và sống trên một hòn đảo nhỏ với những con quái vật hiền lành, thân thiện.

Số phận của Dai bắt đầu thay đổi khi nhóm anh hùng giả mạo bước lên đảo. Kể từ đó, cậu liên tục bị cuốn vào những cuộc tranh đấu không hồi kết. Càng về sau, những cuộc chiến đó càng trở nên nguy hiểm lạ thường.

May mắn, Dai được dũng sĩ Avan - người anh hùng vĩ đại từng tiêu diệt đại ma vương Hadlar 10 năm trước - nhận làm đệ tử. Trong chuyến hành trình mới của mình, các đồng đội của Dai cũng dần xuất hiện từ đây như Pop, Leona, Maam (có nơi để là Marm)...

Dai là kỵ sĩ duy nhất có dấu ấn rồng thiêng cả ở tay và trán. Ảnh: Nvidia Wallpaper.

Những bài học qua bộ truyện

Họ lần lượt đụng độ thử thách lớn như quân đoàn bóng tối của Myst-Vearn, quân đoàn siêu ma rồng của Baran, quân đoàn quái thú của Crocodine... Không có trận chiến nào không khốc liệt, thậm chí, Avan - người anh hùng vĩ đại của nhân loại - cũng đã ngã xuống khi hy sinh bản thân để bảo vệ các học trò của mình.

Tác giả đã khéo léo sử dụng chính những mất mát ấy để tôi luyện Dai cùng các đồng đội. Nhóm bạn ngày một trưởng thành, kỹ năng cũng như sức mạnh của họ cũng ngày một hoàn thiện dù lúc này tất cả đều phải tự đứng trên đôi chân của chính mình, chứ không còn người thầy Avan ở bên.

Thực tế, trong cuộc sống ngoài đời thật cũng vậy, người ta không thể trưởng thành nếu không trải qua thử thách rèn rũa. Sự bình yên là tốt, nhưng không đủ. Chính những vấp ngã, mất mát mới làm chúng ta trưởng thành, chín chắn hơn.

Bên cạnh đó, một trong những điều dễ nhận thấy của Dấu ấn rồng thiêng chính là sự cảm hóa. Mang trong mình ước mơ trở thành người anh hùng vĩ đại nhất, Dai không chỉ được xây dựng để trở thành nhân vật có sức mạnh mà cậu còn sở hữu cả lòng bao dung và sự vị tha sâu sắc.

Không ít nhân vật phản diện mạnh mẽ trong truyện đã thay tâm đổi tính để trở về với phe của chính nghĩa. Tất nhiên, mỗi nhân vật sẽ có một lý do riêng để "hoàn lương". Nhưng không khó để nhận ra Dai và sự bao dung của cậu mới là chất xúc tác lớn nhất để thúc đẩy quá trình đó.

Không ngẫu nhiên mà Sanjou Riku lại sắp xếp nhiều tình huống cải tà quy chính đến thế. Thông qua bộ truyện, tác giả không đơn thuần gửi gắm thông điệp về các đức tính tốt, sự hy sinh; mà tại đó, độc giả còn có thể thấy được bài học về việc hoàn lương.

Trên đời, không có ai là hoàn hảo, người ta có thể đi nhầm đường vì nhiều lý do: Bởi hoàn cảnh xô đẩy, bởi những sự hiểu lầm không đáng có... Tuy nhiên, nếu có lòng hướng thiện, họ vẫn có nơi để trở về, vẫn có thể chung tay góp sức để chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Dù là nhân vật phụ nhưng Pop được tác giả xây dựng khá chi tiết. Ảnh: 9anime.

Trong Dấu ấn rồng thiêng, Pop là nhân vật đặc biệt. Đó không phải nhân vật chính nhưng lại là người được tác giả đặc biệt chú tâm và tạo ra nhiều không gian để thể hiện. Dường như với Pop, chúng ta phải định nghĩa lại giá trị của hai từ "dũng cảm".

Tại hoàn cảnh bình thường, người ta khó lòng nhìn ra hết được giá trị của nhân vật này. Pop có thể là người vui vẻ, hòa đồng, là chất keo để liên kết mọi người với nhau nhưng cũng là người thường xuyên lo lắng, sợ hãi.

Tuy nhiên, độc giả đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa. Pop có thể không phải người mạnh mẽ nhất, cũng không mang dòng máu đặc biệt để có thể bộc phát như Dai nhưng cậu lại là người dũng cảm nhất!

Trong trận chiến cuối cùng với đại ma vương Vearn, khi tất cả đều tuyệt vọng trước sức mạnh tuyệt đối của hắn - kể cả Dai - chính Pop mới là người kiên định đến cùng để đối đầu với thế lực hắc ám dù cho không có nửa phần hy vọng chiến thắng.

Với nhân vật Pop, dũng cảm không có nghĩa là không biết sợ mà dũng cảm thực sự là dù có sợ hãi đến mấy nhưng vẫn dám đương đầu.

Có thể nói Dấu ấn rồng thiêng mang lại cho độc giả quá nhiều, từ một câu chuyện mạch lạc với nhiều bí ẩn, nút thắt giá trị tới các bài học nhân sinh ý nghĩa.