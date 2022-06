Bài hát mới của BTS bị cấm phát sóng

Hai ca khúc trong album mới của BTS không vượt qua vòng kiểm duyệt để phát sóng trên đài KBS vì ngôn từ thô tục. Sản phẩm này ra mắt ngày 10/6.

Ngày 8/6, tờ Newsen đưa tin nhiều bài hát trong album sắp phát hành Proof của BTS không vượt qua vòng kiểm duyệt của KBS. Đồng nghĩa, những bài hát này bị cấm phát sóng trên KBS nếu không chỉnh sửa để phù hợp với tiêu chuẩn.

Ca khúc Run BTS, Born Singer được ban kiểm duyệt KBS đánh giá là không phù hợp để phát sóng vì phần lời có ngôn từ thô tục. Run BTS có sự tham gia sáng tác, sản xuất của các thành viên RM, Suga, J-Hope và Jung Kook.

For Youth đang tiếp tục được xét duyệt vì không có lời bài hát và chứa hiệu ứng âm thanh từ concert trong 30 giây đầu tiên. Bài hát chủ đề Yet To Come được đánh giá là đủ điều kiện phát sóng.

BTS dự kiến ​​phát hành MV cho ca khúc chủ đề Yet To Come và album mới Proof vào ngày 10/6. Nhóm nhạc đang chuẩn bị các sân khấu đặc biệt để gặp gỡ người hâm mộ.

Nhóm nhạc BTS trở lại vào ngày 10/6 với album mới.

Buổi biểu diễn của họ được ghi hình công khai. Trước đó, công ty quản lý Big Hit Music thông báo BTS biểu diễn trên Mnet M Countdown vào ngày 16/6, tiếp theo là Music Bank của KBS2 vào ngày 17/6 và SBS Inkigayo ngày 19/6. Đây là lần biểu diễn đầu tiên của BTS trên các chương trình âm nhạc sau hai năm kể từ tháng 3/2020.

Album Proof kỷ niệm 9 năm ra mắt của BTS. Các thành viên đã hoàn thành album mới với hy vọng mở ra một chương mới đồng thời nhìn lại những hoạt động đã qua của họ. Proof được giới thiệu là một album mà quá khứ, hiện tại và tương lai của BTS cùng tồn tại. Album bao gồm các bài hát thuộc nhiều thể loại khác nhau.