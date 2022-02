Bae Doona đóng phim của Zack Snyder

Đạo diễn Zack Snyder tiết lộ dàn tài tử, minh tinh gồm Charlie Hunnam, Bae Doona, Djimon Hounsou, Ray Fisher sẽ góp mặt trong tác phẩm “Rebel Moon” sắp thực hiện.

Ngày 10/2, trên Twitter cá nhân, đạo diễn Zack Snyder đã đăng tải những hình ảnh mới về dự án phim Rebel Moon. Song song, ông cũng công bố với người hâm mộ những gương mặt tài tử, minh tinh sẽ góp mặt trong tác phẩm.

Bài đăng của Snyder viết: “Rất vinh hạnh được chào đón dàn diễn viên tài năng của dự án Rebel Moon. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doona và Ray Fisher là những cái tên mới nhất góp mặt trong bộ phim bên cạnh Sofia Boutella, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi và Sky Yang. Vẫn còn nhiều bất ngờ ở phía trước. Bắt đầu thôi!”.

Chùm ảnh minh họa một số cảnh phim trong Rebel Moon được chính Zack Snyder chia sẻ. Ảnh: Netflix.

Danh sách diễn viên của Rebel Moon có sự góp mặt của Bae Doona. Trong thập kỷ qua, nữ diễn viên tài danh của màn ảnh Hàn Quốc đã có nhiều vai diễn ấn tượng tại Hollywood. Cô là một trong số những gương mặt nghệ sĩ châu Á Mỹ tiến thành công.

Ngoài ra, Ray Fisher - nam diễn viên từng thủ vai Cyborg trong Justice League (2017) và Zack Snyder’s Justice League (2021) - cũng là một sự bổ sung đáng chú ý. Kể từ lần hợp tác đầu tiên, Fisher luôn dành sự ngưỡng mộ và kính trọng với Zack Snyder.

Rebel Moon là dự án điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp Zack Snyder được nhà làm phim xây dựng từ kịch bản gốc. Nội dung phim lấy cảm hứng từ tác phẩm Seven Samurai của Akira Kurosawa kết hợp với thể loại khoa học viễn tưởng. Ý tưởng sơ khai của bộ phim từng được Zack Snyder đem chào hàng hãng Lucasfilm với tham vọng phát triển thành một phần phim Star Wars nhưng không thành.

Phần tóm tắt nội dung của Rebel Moon viết: “Phim lấy bối cảnh một vùng thuộc địa yên bình bên rìa vũ trụ đang bị đe dọa bởi quân đội của một nhiếp chính chuyên chế tên Balisarius. Những con người tuyệt vọng đã phái một phụ nữ trẻ (Boutella) với quá khứ bí ẩn đi cầu viện các chiến binh từ nhiều hành tinh lân cận đến trợ giúp lập hàng phòng thủ”.

Rebel Moon do Netflix đầu tư sản xuất. Phim thuộc chùm tác phẩm được Zack Snyder sản xuất cho nền tảng xem video trực tuyến. Trước Rebel Moon, Snyder đã ra mắt bộ phim xác sống Army of the Dead trên nền tảng này. Sau Rebel Moon, ông sẽ tiếp tục thực hiện phần hậu truyện cho Army of the Dead.