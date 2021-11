Bách Hóa Xanh muốn thâu tóm toàn bộ nhà thuốc An Khang

MWG có kế hoạch rót 4.000 tỷ đồng vào Bách Hóa Xanh và Thế Giới Di Động để mở rộng phát triển kinh doanh.

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc và góp thêm vốn tại các công ty con và công ty liên kết.

Theo đó tập đoàn này dự kiến chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần tại công ty bán lẻ An Khang (chủ nhà thuốc An Khang) sang cho công ty con Bách Hóa Xanh với giá bằng giá đã đầu tư ban đầu.

Với giao dịch này, Bách Hóa Xanh cũng được phép thực hiện các công việc đàm phán mua phần vốn góp còn lại của các cổ đông khác để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 99,999% vốn điều lệ An Khang.

Chuỗi nhà thuốc An Khang được MWG rót vốn vào đầu năm 2018 khi nhận chuyển nhượng hơn 634.000 cổ phần để sở hữu 49% vốn điều lệ. Giá trị chuyển nhượng trên báo cáo được ghi nhận thời điểm đó là 62 tỷ đồng .

Hiện chuỗi nhà thuốc An Khang có tổng cộng 119 nhà thuốc đang hoạt động. Doanh thu tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm khi gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và cũng bắt đầu ghi nhận hiệu quả tích cực ở cấp độ công ty. Trên báo cáo tài chính, An Khang ghi nhận mức lỗ hơn 1,2 tỷ đồng trong quý III và lũy kế lỗ 7,6 tỷ đồng kể từ đầu năm.

Nhà thuốc An Khang sẽ được chuyển sở hữu về Bách Hóa Xanh. Ảnh: MWG.

Ở chiều ngược lại, Bách Hóa Xanh sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn trong công ty 4K FARM lại cho tập đoàn mẹ và các cá nhân liên quan. Theo đó MWG sẽ nắm giữ 99,999% vốn đơn vị nay, phần thiểu số còn lại thuộc về ông Nguyễn Đức Tài với 10 cổ phần và CEO Cao Nhật Anh Tú là 100 cổ phần.

Mục đích chuyển nhượng là để 4K FARM có thể cung cấp đa đạng sản phẩm nông nghiệp sạch cho các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng khác cũng như tạo cơ hội để huy động vốn trong tương lai.

Về công tác tái cấu trúc khác, MWG có kế hoạch rót thêm 3.200 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Bách Hóa Xanh để phục vụ kế hoạch mở rộng phát triển kinh doanh. Đồng thời cũng góp thêm 800 tỷ đồng cho Thế Giới Di Động với mục đích tương tự.

Nguồn lực thực hiện là từ vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối. Thời gian tăng vốn dự kiến trong năm 2021 và 2022.

Bên cạnh đó MWG cũng thông báo sẽ thành lập mới một công ty cổ phần để kinh doanh dịch vụ kho bãi và vận chuyển hàng hóa. Vốn điều lệ là 100 tỷ đồng , trong đó tập đoàn này nắm giữ đến 99,999% cổ phần. Cổ đông còn lại là ông Nguyễn Đức Tài với 10 cổ phần và ông Đỗ Tuấn Anh (CEO công ty mới) nắm giữ 100 cổ phần.

Công ty giao hàng mới này được lập ra để tối ưu quản lý và vận hành hệ thống kho bãi, vận tải, giao hàng giữa các kho tổng và cửa hàng; song song đó còn mở rộng để cung cấp dịch vụ logistics cho đối tác bên ngoài và huy động thêm vốn.