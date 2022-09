Bác thông tin chạy trường 300 triệu đồng ở Cần Thơ

Bán sách lậu còn ngang nhiên chạy quảng cáo trên mạng xã hội

Mới đây, Công ty Tân Việt đã trình báo với Phòng An ninh Văn hóa, Công an TP. Hà Nội về trường hợp 2 bộ sách bán chạy của mình bị in lậu và bán ngang nhiên trên mạng.