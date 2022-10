'Bác Hagrid' của Harry Potter qua đời

Robbie Coltrane, ngôi sao của điện ảnh thế giới đã qua đời sau khoảng thời gian dài ốm đau, bệnh tật. Ông được nhiều khán giả gọi trìu mến là "bác Hagrid".

Vai diễn Rubeus Hagrid huyền thoại của Robbie Coltrane. Ảnh: Warner Bros.

Deadline đưa tin diễn viên lão làng người Scotland, Robbie Coltrane, vừa mới qua đời. Ông hưởng thọ 72 tuổi.

Ngôi sao của loạt phim Harry Potter, James Bond và Cracker đã mất trong một bệnh viện địa phương ở Larbert, Scotland. Ông đau ốm triền miên trong suốt hai năm qua, nguồn tin cho hay.

Robbie Coltrane tên khai sinh là Anthony Robert McMillan. Nam diễn viên sinh năm 1950 tại Rutherglen, Scotland. Sau đó, ông sử dụng nghệ danh Coltrane để tưởng nhớ nghệ sĩ saxophone John Coltrane.

Các bộ phim đầu tiên mà ông góp mặt có thể kể tới như Flash Gordon, Mona Lisa trước khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong Tutti Frutti và sau đó là Blackadder the Third, Pope Must Die hay Cracker.

Robbie Coltrane trở nên nổi tiếng toàn cầu sau vai diễn Người giữ cửa Rubeus Hagrid của loạt phim chuyển thể đình đám Harry Potter (2001). Trong phim, Hagrid được sinh ra bởi một người cha phù thủy và một người mẹ khổng lồ, do đó ông sở hữu dòng máu lai. Nhờ vậy, ông sở hữu sức mạnh thể chất và sự bền bỉ, bao gồm khả năng phục hồi và kháng được một số phép thuật.

Kích thước của Hagrid thường khiến ông khó ra vào các căn nhà bình thường, vì vậy ông phải sống trong một ngôi lều khổng lồ ở góc sân trường Hogwarts. Ngoài đời thực, Robbie Coltrane cũng sở hữu chiều cao lên tới 1,85m. Đó là lí do khiến ông được tuyển chọn vào vai diễn này.

Robbie Coltrane qua đời ở tuổi 72.

Theo chính tác giả J.K Rowling từng tiết lộ, bà đã nhắm tới cái tên Coltrane đầu tiên khi lựa chọn diễn viên sẽ nhập vai nhân vật Hagrid được đông đảo người hâm mộ yêu thích.

Bên cạnh Harry Potter, nam diễn viên cũng tham gia rất nhiều dự án phim ảnh khác sau đó. Một số tác phẩm tiêu biểu có sự góp mặt của ông như Stormbreaker (2006), The Brothers Bloom (2008), Gooby (2009) và Great Expectations (2012),... đều nhận được phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới phê bình.

Sự ra đi của Robbie Coltrane để lại mất mát lớn trong lòng khán giả hâm mộ. Bởi xuyên suốt sự nghiệp, nam diễn viên đã “đo ni đóng giày” cho nhiều vai diễn để đời. Ông được đánh giá là một diễn viên thực lực với khả năng diễn xuất đáng nể.