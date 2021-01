Bắc Bộ rét đậm, có nơi sẽ dưới 1 độ C

Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở Bắc Bộ khoảng 7-10 độ C. Vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao khả năng dưới 1 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ C. Vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 1 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm).

Riêng tại Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến khoảng 7-10 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 17-19 độ C.

Nhiều khu vực miền núi nhiệt độ có thể giảm tới dưới 1 độ C. Ảnh: Thạch Thảo.

Cụ thể, nhiệt độ ghi nhận trong khoảng 7-8h ở các tỉnh hầu hết đếu dưới 10 độ C. Hà Nội là 8,5 độ C. Những nơi có nhiệt độ thấp nhất - dưới 5 độ C - là các tỉnh: Trung Khánh (Cao Bằng) 1,3 độ C; Lạng Sơn 1,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 2,5 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 4,3 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 3,6 độ C.

Nơi có nhiệt độ cao nhất là trạm đo Lào Cai (tỉnh Lào Cai) với 12,7 độ C. Ninh Bình và Hà Tĩnh có nhiệt độ cao thứ 2, lần lượt là 11,2 độ C và 11 độ C. Các tỉnh còn lại đều có nhiệt độ trong khoảng 5-10 độ C.

Hôm nay, Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ. Các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ. Các tỉnh phía Bắc của Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh. Nam Bộ trời lạnh vào sáng sớm và đêm.

Về cảnh báo tia cực tím, cơ quan khí tượng cho biết trong ba ngày tới, ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chỉ số UV trong ngày có nguy cơ gây hại trung bình, dao động từ 3 đến 5 đơn vị.

Ở các thành phố thuộc khu vực Nam Bộ, chỉ số UV trong ngày có ngưỡng nguy cơ gây hại từ trung bình đến cao, với giá trị dao động từ 5 đến 7 đơn vị. Cụ thể, từ 11h-13h, chỉ số UV ở TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau trong khoảng 7,5-8 đơn vị - ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Người dân cần chú ý che chắn khi ra ngoài.

Các khu vực núi cao nhiều khả năng xảy ra băng giá và sương muối trong những ngày tới khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Ảnh: D.S.

Về thời tiết trên biển, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-5 m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-5 m. Từ đêm nay, gió giảm dần ở các vùng biển trên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.