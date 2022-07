Bác bỏ chuyện dùng nhục hình với các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định không có việc cán bộ đánh đập, dùng nhục hình với các bị cáo. Nếu bị cáo nói bị đánh, ép cung thì đề nghị đưa ra chứng cứ.

Chiều 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và đồng phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

16h, sau khi nghỉ giải lao 10 phút, làm việc trở lại, HĐXX cho biết bị cáo Lê Tùng Vân có biểu hiện mệt mỏi, để đảm bảo tình trạng sức khỏe cho bị cáo, tòa cho ông Vân theo dõi phiên tòa tại phòng cách ly.

Bị cáo Lê Tùng Vân tỏ rõ sự mệt mỏi sau một ngày xét xử. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, liên quan việc ông Lê Tùng Vân và bị cáo Lê Thanh Trùng Dương phản bác cáo trạng, HĐXX tiếp tục công bố video 5 chú tiểu - thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người - các bị cáo đăng lên mạng xã hội, có nội dung sai sự thật và công bố video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm Thượng tọa Thích Nhật Từ...

Trả lời HĐXX, các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và Hoàn Nguyên đều xác nhận họ và ông Lê Tùng Vân xuất hiện trong video, song đều cho rằng không nhớ cụ thể chi tiết, lời nói của bị cáo có thể đã bị thêm bớt, cắt ghép...

Là đại diện bị hại trong vụ án, ông Nguyễn Sơn (Trưởng Công an huyện Đức Hòa) cho biết các hình ảnh, lời nói trong video nhắm vào cơ quan công an nếu cắt ghép đề nghị cơ quan giám định xác định. Ngoài ra, những video đó làm ảnh hưởng đến uy tín, xúc phạm cơ quan, tổ chức... Từ đó, ông Sơn đề nghị HĐXX xử lý các bị cáo theo quy định pháp luật.

Đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Long An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho rằng đã làm việc, xác minh vụ việc khách quan, chính xác. Đại diện các sở ngành đề nghị xử lý đúng pháp luật.

Đối với việc một số bị cáo khai trong quá trình điều tra bị đánh, ép cung trong. Một điều tra viên, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định không có việc cán bộ đánh đập, dùng nhục hình với các bị cáo. Theo điều tra viên, toàn bộ quá trình tố tụng, điều tra đều thực hiện đúng pháp luật, có ghi âm, ghi hình. "Bị cáo nói bị đánh, ép cung, thì đề nghị đưa ra chứng cứ chứng minh".

Tham gia xét hỏi tại tòa, đại diện VKS hỏi bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên về biên bản hỏi cung hồi tháng 3/2022, có luật sư tham gia, bị cáo có nhớ không, bị cáo này nói không biết.

Khi công tố viên trình biên bản hỏi cung lên màn hình tivi, bị cáo nói "không thấy do mắt bị loạn thị". Đại diện VKS sau đó công bố lời khai trong biên bản thể hiện bị cáo thừa nhận kênh 5 Chú Tiểu - Thiền Am bên bờ vũ trụ do mình lập ra và quản lý, kênh này mang lại kinh tế nhờ quảng cáo thông qua mạng YouTube.

Đông đảo người dân và YouTuber theo dõi phiên tòa tại Trung tâm văn hóa, thông tin và truyền thanh Đức Hòa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Luật sư bảo vệ nhóm bị cáo hỏi vì sao Công an huyện Đức Hòa là bị hại, nhưng sau đó vẫn đứng ra khởi tố vụ án? Ông Nguyễn Sơn, Trưởng công an huyện Đức Hòa, trả lời trước đó cơ quan công an nhận được 4 đơn tố cáo hành vi của những người tại cơ sở của bà Cao Thị Cúc mới thụ lý vụ án.

Sau đó, quá trình điều tra làm rõ, thấy các bị can liên quan đến vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, trong đó có liên quan đến công an huyện Đức Hòa, nên đề nghị chuyển hồ sơ vụ án.

Trả lời luật sư, bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên cho biết mình chưa từng đối chất với các bị hại như ông Trần Ngọc Thảo, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Bị cáo này mong được đối chất với đại diện tổ chức, cá nhân tại phiên tòa. Khi luật sư hỏi về cách thức giám định, đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Long An cho rằng hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ bằng tiếng Việt, rất đơn giản dễ hiểu nên yêu cầu luật sư xem kỹ.

Cáo trạng xác định năm 2016, ông Lê Tùng Vân cùng các bị can và một số người khác sống tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.

Các bị cáo Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị truy tố về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù.