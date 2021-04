Bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó chủ tịch nước

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch nước, kế nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Chiều 6/4, đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ cương vị Phó chủ tịch nước.

Bà Xuân hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Với việc nhận được sự tín nhiệm từ Quốc hội, bà Xuân chính thức trở thành Phó chủ tịch nước, kế nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó chủ tịch nước. Ảnh: Thuận Thắng.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ cảm xúc vui vẻ khi Quốc hội miễn nhiệm, đặc biệt sau một nhiệm kỳ, những đóng góp của Phó chủ tịch nước đã được các đại biểu đánh giá cao.

Theo bà Thịnh, trong tiến trình hội nhập, hoạt động của Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước rất quan trọng, nhất là trong công tác đối nội và đối ngoại. Bà tin người kế nhiệm sẽ phát huy lợi thế là nữ Phó chủ tịch nước, cùng Chủ tịch nước tập hợp lực lượng để phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè thế giới.

Bà Thịnh tin tưởng tân Chủ tịch nước và tân Phó chủ tịch nước sẽ có nhiều hoạt động xuất sắc hơn, phong phú hơn và hiệu quả tốt hơn nhiệm kỳ qua.

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kỳ vọng tân Chủ tịch nước và tân Phó chủ tịch nước sẽ có nhiều hoạt động xuất sắc hơn, phong phú hơn và hiệu quả tốt hơn nhiệm kỳ qua. Ảnh: Quang Phúc.

Nói về người kế nhiệm, bà Thịnh cho rằng bà Võ Thị Ánh Xuân là cán bộ nữ trưởng thành từ cơ sở, ở địa phương. Bà tin Phó chủ tịch nước mới sẽ tiếp nối các thế hệ tiền nhiệm để phát huy tốt hơn vai trò của mình.

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng gửi lời chúc 5 chữ “T” tới các cán bộ lãnh đạo nữ, đó là: Trí tuệ - Tự tin - Trẻ đẹp - Tiến bộ và Thành công.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là một trong 9 nữ bí thư Tỉnh ủy của nhiệm kỳ mới. Bà Xuân là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương 2 khóa XII và XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Có trình độ cử nhân Sư phạm hóa học, bà Xuân bắt đầu sự nghiệp với vị trí giáo viên của một trường THPT ở An Giang, sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Sự nghiệp chính trị của bà Xuân gắn với quê hương nơi bà sinh ra. Sau 9 năm làm Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, bà lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016; Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Sau một nhiệm kỳ, khi đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, vào tháng 9/2020, bà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra hồi cuối tháng 1, bà tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.