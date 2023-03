Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Võ Văn Thưởng - người vừa được bầu làm Chủ tịch nước.

Ngày 6/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp để xem xét công tác cán bộ và quyết định: Đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII) thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Đồng thời, Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương) giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công bà Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23/1/1958, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình công tác bà Trương Thị Mai đã trải qua các chức vụ như: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII; Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 11/2021, bà Mai được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương thành lập, gồm Tổng bí thư, một số ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu.

Ban Bí thư lãnh đạo công việc hằng ngày của Đảng, gồm: Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu nhậm chức Trước Quốc hội và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hứa không ngừng tu dưỡng, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.