Bà trùm đứng sau thành công của Quách Phú Thành là ai?

Lương Mỹ Vy được biết đến là người nâng đỡ Quách Phú Thành. 30 năm qua, cô âm thầm đứng sau hỗ trợ, đưa tên tuổi nam diễn viên lên hàng sao quyền lực bậc nhất showbiz.

Ngày 6/11, QQ đưa tin Quách Phú Thành chia sẻ một vài hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân thiết Sunny Wong.

Trong đó, bức ảnh nam diễn viên chụp cùng "bà trùm" Lương Mỹ Vy được dân mạng đặt biệt chú ý. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, Lương Mỹ Vy xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Thiên nhược hữu tình cũng như trước truyền thông.

Lương Mỹ Vy hiếm hoi xuất hiện cạnh Quách Phú Thành trong nhiều năm trở lại đây.

Lương Mỹ Vy hay còn gọi là Tiểu Mỹ, là nữ nhạc sĩ kiêm phóng viên giải trí nổi tiếng bậc nhất Hong Kong. Cô được biết đến là ân nhân của Tứ đại Thiên vương Hong Kong và là người đại diện tài hoa, quyền lực của riêng Quách Phú Thành trong 30 năm qua.

Các bài hát của cô từng một thời là hit ăn khách được nhiều ngôi sao hàng đầu showbiz Hong Kong trình diễn và hiện được xếp vào hàng kinh điển của làng nhạc Hoa ngữ như Thật lòng yêu em (Beyond), Tà dương khuất bóng (Trương Học Hữu), Days of walking together (Lưu Đức Hoa), Đồng cảm cùng ai (Trương Quốc Vinh), Life Behind A Closed Door (Vương Kiệt).

Theo HK01, thời còn ký giả cho đài TVB, Lương Mỹ Vy tình cờ gặp Quách Phú Thành lúc đó chỉ là một vũ công nhỏ bé trên sân khấu và nhìn thấy được tố chất ngôi sao của anh.

Năm 1993, cô quyết định từ bỏ kế hoạch nhập cư Canada, ở lại Hong Kong giúp nam ca sĩ giải quyết tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý. Sau đó, cô thành lập công ty Xiaomei Studio, trở thành người đại diện của Quách Phú Thành.

Bằng kinh nghiệm và sự khôn khéo của mình, Lương Mỹ Vy giúp nam ca sĩ ký hợp đồng với Warner Music Taiwan - một trong ba công ty thu âm lớn của thế giới trong thế kỷ 21. Dưới sự hỗ trợ của cô, Quách Phú Thành từng bước vươn mình trở thành Thiên vương làng nhạc của cả Hong Kong và châu Á.

Quách Phú Thành và Lương Mỹ Vy (giữa) thời son trẻ.

Nói về mối quan hệ với Quách Phú Thành, cô cho biết: "Chúng tôi xem nhau như chị em tốt trong nhà". Theo HK01, Lương Mỹ Vy là người có quy tắc, trong suốt 30 năm làm việc với tài tử 55 tuổi, cô chưa từng đi quá giới hạn.

Sau khi Thiên vương Hong Kong lập gia đình với Phương Viện, nữ nhạc sĩ chủ động giữ khoảng cách, hạn chế gặp mặt riêng tư để tránh hiểu lầm và khiến bà xã của Quách Phú Thành khó chịu.