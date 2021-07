Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh bị bắt

Sau nửa năm bị truy nã đặc biệt, bà trùm buôn lậu khu vực biên giới Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) đã bị bắt.

Sáng 10/7, Công an tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 51 tuổi, ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chân dung bà trùm buôn lậu ở An Giang: Ảnh: Công an cung cấp.



Sau khi Hạnh bị bắt, 7 đồng phạm của bà ta đã ra đầu thú. Họ gồm: Lê Thị Bạch Vân (55 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi), Phạm Tấn Lộc (32 tuổi), Võ Văn Trung (41 tuổi), Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi) và Phạm Thanh Sang (39 tuổi). Tất cả cùng ở An Giang.

Như vậy, sau gần 8 tháng điều tra vụ buôn lậu vàng qua biên giới, các lực lượng nghiệp vụ của Công an An Giang đã bắt được tất cả 5 bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm là Kim Hạnh, Bạch Vân, Hữu Phước, Tấn Lộc và Văn Trung. 3 nghi can cảnh sát có thông báo truy tìm là Phấn, Lê và Sang cũng ra trình diện.

Nguyễn Thị Kim Hạnh nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Nghiêm Túc.

Hơn 10 năm trước, bà Hạnh bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp liên quan đường dây vận chuyển, tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia.

TAND TP.HCM sau đó đã tuyên bà ta 6 năm tù về tội Buôn lậu. Mãn hạn tù, Hạnh quay về An Giang sinh sống.

Người phụ nữ này bị tình nghi đã tạo vỏ bọc chủ doanh nghiệp thành đạt, có nhiều mối quan hệ xã hội và thường xuyên hoạt động từ thiện, hòng che giấu hành vi phạm pháp và thao túng hoạt động buôn lậu.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh đối với băng nhóm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cảnh sát có cơ sở nhận định Hạnh là nghi can cầm đầu.

Trưa 30/10/2020, Giám đốc Công an tỉnh An Giang là đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh này phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ mật phục, theo dõi một nhóm người đi xuồng máy từ hướng Campuchia vào Việt Nam.

Đến khu vực thuộc phường Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc), nhóm người này đưa các bao tải và bọc nylon màu đen lên bờ. Cảnh sát ập đến, họ chống trả và lên xuồng máy tẩu thoát.

51 kg vàng được cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an An Giang.

Trần Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường cùng tang vật là 51 kg vàng 9999. 3 người liên quan là Nguyễn Văn Minh (30 tuổi), Võ Minh Tâm (34 tuổi) và Phan Văn Bồ (44 tuổi) sau đó ra đầu thú.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an An Giang đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Hạnh với nhiều bị can liên quan. Tuy nhiên, Hạnh đã kịp bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã.