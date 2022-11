Bà Rịa - Vũng Tàu thay áo mới

Nhiều khách sạn sửa sang, nhà hàng mới mọc lên, các hoạt động giải trí đa dạng... khiến Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành điểm đến quen mà lạ với du khách.

Bao năm qua, Vũng Tàu luôn là điểm đến thu hút du khách từ mọi vùng miền. Dù là điểm đến quen thuộc, Vũng Tàu liên tục có những thay đổi để hấp dẫn du khách quay lại nhiều lần.

Lợi thế đường bờ biển

Vũng Tàu có 42 km bờ biển, trong đó dài nhất và đẹp nhất là bãi Sau, trải dài gần 10 km, nằm ở phía Nam thành phố. Bãi Sau còn có tên gọi là Thùy Vân, là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam với những bãi cát trắng mịn, thẳng tắp. Tiếp đến là bãi Trước, còn được gọi là bãi Tầm Dương do nằm ở phía Tây, có thể ngắm mặt trời lặn trên biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu luôn kín khách vào các dịp lễ, Tết. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vũng Tàu còn có bãi Dứa, nơi biển len sâu vào bờ, tạo nên những ghềnh đá vươn dài ra biển, đồng thời tạo thành những vũng tắm kín đáo, thơ mộng. Bãi Dâu kín gió với nhiều ghềnh đá kỳ thú, bãi Vọng Nguyệt hoang sơ nằm dưới chân núi Nhỏ, ba bề là vách đá cheo leo hùng vĩ, dành cho những người thích khám phá, trải nghiệm...

Nhiều trải nghiệm mới lạ

Ngắm cảnh từ trực thăng là một trong những hoạt động hấp dẫn nhưng không nhiều du khách biết đến khi du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu. Trực thăng chỉ có 2 chỗ, phục vụ một khách mỗi lần bay. Phi công vừa lái máy bay, vừa tương tác với khách như một hướng dẫn viên du lịch. Hành trình bay sẽ qua các địa danh nổi tiếng như tượng Chúa Kitô, ngọn hải đăng, Bãi Trước, Bãi Sau... Mức giá cho trải nghiệm này là 3,5 triệu đồng/15 phút bay.

Tại các bãi biển ở Vũng Tàu, dịch vụ chèo SUP thời gian gần đây cũng được nhiều du khách đón nhận. Du khách thường chèo đến các điểm chèo SUP vào buổi chiều, khoảng 16-18h. Đây là khung giờ khá lý tưởng để vừa chèo SUP, vừa ngắm hoàng hôn.

Anh Thanh Toàn, trưởng nhóm SUP 72 đánh giá: "Chèo SUP đáp ứng được các nhu cầu về vận động thể lực kết hợp thư giãn, có thể coi như một hình thức giải trí. Người quan tâm chèo SUP ở Vũng Tàu ngày càng nhiều vì các mục đích này”.

Mức giá khoảng 300.000 đồng/3 giờ chèo SUP trên biển được du khách đánh giá là khá hợp lý.

Nhiều hoạt động giải trí mới tạo sức hút cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh đó, hoạt động khác thú vị không kém là xem đua chó vào ban đêm ở sân vận động Lam Sơn (15 Lê Lợi, phường 1). Cuộc đua diễn ra 19h - 22h15 thứ bảy hàng tuần. Giá vé khán đài thường 90.000 đồng một lượt, vé khán đài VIP là 180.000 đồng. Du khách có thể đặt cược mức thấp nhất 10.000 đồng.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng tập trung phát triển du lịch cộng đồng đang nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương. Tiêu biểu cho du lịch cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu có thể kể đến sản phẩm du lịch xanh kết hợp phát triển bền vững ở huyện Châu Đức.

Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm du lịch sinh thái nông trại. Một số địa điểm bạn có thể tham khảo như Green Farm, trại nấm ông Tiên (xã Láng Lớn); Binon Cacao (xã Xà Bang), nông trại Mini Farm Suối Nghệ…

Dịch vụ lưu trú đa dạng

Du khách nên thuê phòng tại khu vực Bãi Sau và Bãi Trước để có nhiều lựa chọn và thuận tiện di chuyển đi chơi. Du lịch phát triển từ lâu, nhờ đó dịch vụ lưu trú ở Bà Rịa - Vũng Tàu đa dạng, từ khách sạn bình dân, homestay đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp hoặc căn hộ ven biển… đáp ứng được nhiều nhu cầu của du khách.

Bà Rịa - Vũng Tàu có đủ loại hình lưu trú từ bình dân đến sang trọng cho du khách lựa chọn. Ảnh: Casabella homestay.

Mức giá từ 300.000 đến 700.000 đồng, du khách có thể lựa chọn các khách sạn bình dân ở vị trí trung tâm, hoặc những homestay nhỏ. Điểm trừ là các địa điểm này thường không có view đẹp hướng biển, dịch vụ không quá tiện nghi. Du khách có thể tìm đến Casabella homestay, La Mer Homestay, Sea La Vie… Các homestay này có không gian đẹp, nhiều góc check-in, mức giá từ 400.000-700.000 đồng/đêm/phòng.

Nếu muốn tìm về thiên nhiên, trải nghiệm du lịch sinh thái xanh, du khách có thể ghé khu nghỉ dưỡng Suối Rao Ecolodge (huyện Châu Đức). Khu nghỉ dưỡng lấy bảo tồn đa dạng sinh học đặc hữu làm nền tảng, lưu giữ hơn 600 loài thực vật bản địa, trong đó có các loại nấm, các loài hoa, cây rừng, cây ăn trái, dược liệu…

Từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng, du khách có nhiều lựa chọn với phân khúc khách sạn 4-5 sao. Trung tâm Vũng Tàu có nhiều điểm lưu trú tiện nghi trong tầm giá này như Ibis styles Vũng Tàu, Mermaid Seaside, Malibu Hotel Vũng Tàu, Lief Mila… Tuy nhiên, các khách sạn trong tầm giá này thường hết phòng rất nhanh vào các kỳ nghỉ hoặc ngày cuối tuần. Cũng trong tầm giá này, du khách có thể lựa chọn điểm lưu trú dạng căn hộ. Nếu đi nhóm đông, bạn có thể lựa chọn thuê căn hộ tại Aria Vũng Tàu. Tại đây có các căn hộ 2-3 phòng ngủ hoặc các villa hướng biển. Resort này cũng có bãi biển riêng ngay sau các khu căn hộ và hồ bơi sát biển. Giá thuê cũng từ 2 triệu đồng/đêm.

Trong phân khúc từ 5 triệu trở lên, du khách có thể lựa chọn các resort cao cấp ngay trung tâm thành phố như The Imperial Vũng Tàu, Mercure Vũng Tàu, Marina Bay Vũng Tàu…

Trở lại sau hơn 2 năm dịch bệnh, nhiều điểm lưu trú tại thành phố đã tu sửa, nâng cấp, thêm nhiều dịch vụ mới để đón lượng khách lớn. Đại diện The Imperial Vung Tau chia sẻ để phục vụ lượng khách tăng cao trong dịp hè và chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm, cơ sở lưu trú đã nâng cấp, sửa sang lại phòng ốc, đầu tư thêm dịch vụ tiệc cưới ngoài trời.

Quán bar, cà phê nở rộ

Ngoài những khu chợ đêm địa phương, nhà hàng hải sản quen thuộc với thực khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu bao năm nay, thành phố biển Vũng Tàu những năm gần đây nhộn nhịp hơn với nhiều điểm ăn uống mọc lên, cùng các quán bar, cà phê ven biển hợp thị hiếu của nhiều người trẻ.

Chạy xe dọc đường Hạ Long, Trần Phú, du khách dễ dàng tìm thấy một quán cà phê hướng biển được trang trí phong cách hiện đại, trẻ trung. Vào đợt cao điểm du lịch hè, các quán cà phê ở khu vực này luôn kín bàn, đón lượt khách ra vào liên tục.

Bên cạnh đó, dịch vụ ăn uống dạng beach club cũng náo nhiệt hơn tại Bà Rịa - Vũng Tàu sau dịch. Các quán cà phê, quán rượu trên bãi biển được đối tượng du khách trẻ lựa chọn làm điểm ngắm hoàng hôn. Cách đây 3-5 năm, mô hình này chưa phát triển mạnh ở thành phố.

Quán bar, quán cà phê ven biển là điểm ngắm hoàng hôn ở Vũng Tàu. Ảnh: Nali Beach Vũng Tàu.

Ngoài check-in tại các quán cà phê view biển, du khách cũng có thể trải nghiệm những buổi nghe acoustic tại quán cà phê có không gian mở, gần bờ biển.

Anh Thành, tổng quản lý hệ thống Cafe Live Music & Villas La Vie En Rose Vũng Tàu, cho biết: "Sau đại dịch Covid-19, khách hàng quan tâm đến các buổi nghe nhạc sống ở không gian ngoài trời ngày càng cao. Các ngày lễ và cuối tuần bên tôi gần như hoạt động hết công suất".

Đặc biệt, khách du lịch chiếm tới hơn 70% số khách đến quán. Đại diện quán cũng cho biết khách hàng sẵn sàng chạy xe hơn 2 tiếng để xuống thành phố biển nghe ca nhạc.

Có thể thấy, bên cạnh tắm biển, ăn hải sản thì nhu cầu của khách du lịch khi đến Bà Rịa - Vũng Tàu cũng dần có sự thay đổi. Họ cần nhiều hơn các hoạt động vui chơi, giải trí mới mẻ cũng như nhiều điểm check-in thú vị hơn.

Ngoài ra, loại hình cocktail bar cũng đóng góp cho nền kinh tế đêm của thành phố biển. Từ 21h, đi dọc đường Ba Cu hay Thùy Vân, du khách có thể ghé vào các quán bar để thưởng thức cocktail và tận hưởng nhịp sống về đêm của Vũng Tàu.

Tránh cảnh kẹt xe, đông đúc buổi tối, bạn có thể nhâm nhi rượu tại một quán bar ở trung tâm thành phố. Ảnh: U.S Bar.

Điểm đến hấp dẫn vào mọi thời điểm

Nhờ sự hài hoà về khí hậu, nắng ấm quanh năm cùng văn hóa địa phương đa dạng, Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là điểm đến lý tưởng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Hiện tại, thành phố biển đang vào mùa đẹp nhất để du lịch, nắng ấm và ít mưa.

Thời điểm cuối năm thời tiết thuận lợi để du lịch Vũng Tàu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước và sau Tết là thời điểm thích hợp để du khách vừa tắm biển nghỉ dưỡng, vừa ngắm rừng hoa anh đào nở rộ ở khu vực đèo Nước Ngọt, thị trấn Long Hải. Từ tháng 11 đến tháng 4, thời tiết Bà Rịa – Vũng Tàu mát mẻ, dễ chịu, rất thích hợp để du lịch gia đình hay giải tỏa những mệt mỏi công việc.