Bà Phương Hằng tố bị nhiều tài khoản mạng xã hội vu khống

Trong đơn tố giác, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết 11 tài khoản mạng xã hội đã đăng tải nội dung không đúng sự thật nhằm vu khống gia đình bà và Công ty Đại Nam.

Ngày 21/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 3) về việc bị nhiều tài khoản mạng xã hội vu khống, làm nhục.

Theo trình báo, 11 tài khoản Facebook, Youtube đã đăng các clip, bài viết có nội dung không đúng sự thật nhằm vu khống, làm nhục bà Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi") cùng Công ty Cổ phần Đại Nam.

Bà Hằng cho rằng sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đời sống gia đình nên gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Ngoài Công an TP.HCM, bà Hằng đã gửi đơn tố giác tới Bộ Công an. Đến nay, các đơn tố cáo và tài liệu của bà Nguyễn Phương Hằng đã được chuyển cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.