Ba nữ quái mua bán, vận chuyển 7 bánh heroin

Ngày 24/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai triệt phá thành công chuyên án liên tỉnh, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển 7 bánh heroin.

Trước đó, khoảng tháng 7, lực lượng trinh sát phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên đi qua các tỉnh sang Lào Cai. Đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng ở Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên cấu kết với nhau tạo nên đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy khép kín, tinh vi, manh động và liều lĩnh. Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh ký xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây ma túy trên.

Sau nhiều ngày đêm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Quốc Huy - Phó giám đốc Công an tỉnh - vào rạng sáng 24/9, lực lượng phối hợp giữa Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai và Công an Thị xã Sa Pa đã chia làm nhiều tổ công tác thực hiện chốt chặn tại các địa bàn giáp danh giữa Sa Pa và địa phương lân cận. Sau đó, tổ công tác đã đột kích vào nhà nghỉ ở tổ 5 phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa bắt quả tang 3 đối tượng cùng tang vật là 7 bánh heroin, một xe máy, 4 ĐTDĐ, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Ba đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Quá trình đấu tranh tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận Đinh Thị Nhung, SN 1970, trú tại xã Cam Đường, TP Lào Cai; Su Thị Hoa, SN 1989, trú tại xã San Thàng, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu và Hoàng Bích Ngà, SN 1980, trú tại Phường Thanh Bình, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong đó, Đinh Thị Nhung là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây và có nhiều mối quan hệ phức tạp, đặc biệt Nhung đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại Cơ quan CSĐT, 3 đối tượng khai nhận ngày 22/9, Hoàng Bích Ngà và Su Thị Hoa di chuyển từ Điện Biên sang Sa Pa thuê nhà nghỉ tại tổ 5 phường Hàm Rồng thị xã Sa Pa để nghe ngóng tình hình.

Ngày 24/9, Ngà và Hoa nhận ma túy của đối tượng đã giao dịch từ trước, sau đó mang về nhà nghỉ để đưa cho Nhung mang đi bán. Nhung khai nhận mua số heroin trên với giá 170 triệu/bánh và bán ra với giá 190 triệu/bánh. Tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp giao dịch, thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.